星巴克 大陸領導層換人

美國咖啡連鎖品牌星巴克近來在其全球第二大市場－中國的業績持續走低，星巴克中國昨（24）日宣布，調整其中國領導層結構。劉文娟自9月30日起由星巴克中國聯席首席執行長改任星巴克中國首席執行長，王靜瑛將繼續擔任星巴克中國董事長。

星巴克全球新任董事長兼執行長Brian Niccol上任不到一個月，星巴克中國也更換執行長，對於這兩位中國區的同事，Brian Niccol表示，劉文娟是受人尊敬的領導者，擁有在中國這一快速發展市場中持續推動創新、實現卓越運營的出色履歷。

Brian Niccol指出，期待與劉文娟合作，共同提升中國市場的星巴克體驗，打造其面向未來的業務。王靜瑛為星巴克在中國市場打造了規模龐大、持續發展的業務，她幫助星巴克成為中國市場上最成功的跨國品牌之一。Niccol樂於在規劃公司中國長期發展願景上，得到她的帶領和支持。

據北京商報報導，星巴克中國表示，過去一年，星巴克中國逐步推動將中國區領導權移交給新一代接班人的既定計畫。去年，劉文娟被任命為聯席執行長，與時任星巴克中國董事長兼執行長王靜瑛一起，共同領導中國業務。

至於未來分工方面，劉文娟將負責中國市場的經營，專注推動中國業務的持續成長。王靜瑛將把控公司未來的中國發展策略與創新，提升品牌的社會影響力。

另外，紅星新聞提到，劉文娟可算是王靜瑛的徒弟。王靜瑛從2011年起掌舵星巴克中國業務，讓中國市場成長為星巴克最大的國際市場。劉文娟作為星巴克中國12年的員工，曾擔任星巴克中國的營運長和數位創新副總裁。

據了解，中國和美國本土是星巴克主要營收地，為星巴克貢獻近八成的收入。據最新一季財報，目前美國和中國的門市數，佔星巴克全球門市的比例已超過61%。而目前星巴克在中國900多個縣級市場擁有7,300多家門市。

澎湃新聞指出，中美這兩大地區近年來都處於「失守」的狀態。美國地區的業績雖然尚未出現明顯的下滑，但客戶流失明顯。2024財年第2季報顯示，美國的同店銷售額和客流量分別下降3%和7%。華爾街見聞報導指出，這是星巴克2010年來出現的最大季度降幅。