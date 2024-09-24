中國經濟低迷 中資持股丹麥盛寶銀行撤出香港上海

「日經亞洲」今天引述消息人士報導，丹麥投資銀行盛寶銀行（Saxo Bank）將關閉旗下香港和上海辦公室，同時也將縮減東京業務，在中國經濟低迷的情況下其亞洲前景隨之黯淡。

消息人士表示，總部位於哥本哈根的盛寶銀行在完成戰略評估後，迅速縮減亞洲業務。盛寶銀行目前正在關閉上海辦公室，並將退出香港。

中國的吉利汽車2018年成為盛寶銀行的最大股東，持有52%股權。

2名知情人士表示，盛寶銀行的香港辦公室年初以來至少已進行兩輪裁員，其中以高級經理人員優先裁汰。香港辦公室年初還有超過24名工作人員。

由於這些決定尚未公開，消息人士要求不具名。

經日經亞洲詢問，盛寶銀行發言人僅說新加坡辦公室將維持，將資源聚焦在新加坡以更佳服務客戶。

隨著中國經濟放緩，投資人信心滑降，金融機構開始退出香港和中國。

列支敦斯登的睿盛銀行集團（VP Bank）近期關閉香港辦公室，澳洲的澳洲西太平洋銀行（Westpac）和澳洲國民銀行（National Australia Bank）也已分別於2022年和2023年退出香港。

消息人士之一表示，盛寶的香港營收大多來自利用該行平台交易的富裕客戶。消息人士還說，盛寶的香港業務已在尋找買家。

另一位消息人士表示，盛寶銀行在香港至少有數千名客戶，並管理至少10億港元（約1億3000萬美元）的資產。