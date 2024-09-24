大陸官方釋利多 陸港股大漲4.1%、農產品及基本金屬走高

中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會最高主管24日同步釋放政策利多，帶動陸港股同步大漲，上證及恒生指數都大漲4.1%。中國大陸官方釋利多，除了帶動股市大漲之外，也激勵農產品及基本金屬價格走高。

中國人民銀行宣布，將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，年底前可能還會擇機再降準 0.25-0.5 個百分點。另外，7天期逆回購操作利率也下調 0.2 個百分點。

街口投信表示，受此消息激勵，大陸股市24日大幅反彈走高，帶動相關銅、鐵等基本金屬原物料走高，連帶也激勵黃豆、小麥和玉米等農產品價格同步反彈大漲。

此外，街口投信表示，由於巴西天氣乾燥，推遲黃豆的播種時程，加上美國黃豆收成規模的不確定性增加，引發市場擔憂供需失衡，促使避險基金回補空頭部位，因而激勵芝加哥期貨交易所的黃豆期貨價格觸及近七周以來的高點。