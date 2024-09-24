快訊

威震董事長吳明達遭槍擊案 檢警搜索約談四海幫大哥到案

若大陸攻台 川普與賀錦麗誰更能應對？美6大搖擺州民調出爐

經長郭智輝視察台積熊本廠 預告逾十家台廠將進駐

大陸官方釋利多 陸港股大漲4.1%、農產品及基本金屬走高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會最高主管24日同步釋放政策利多，帶動陸港股同步大漲。圖／路透
中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會最高主管24日同步釋放政策利多，帶動陸港股同步大漲。圖／路透

中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會最高主管24日同步釋放政策利多，帶動陸港股同步大漲，上證及恒生指數都大漲4.1%。中國大陸官方釋利多，除了帶動股市大漲之外，也激勵農產品及基本金屬價格走高。

中國人民銀行宣布，將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，年底前可能還會擇機再降準 0.25-0.5 個百分點。另外，7天期逆回購操作利率也下調 0.2 個百分點。

街口投信表示，受此消息激勵，大陸股市24日大幅反彈走高，帶動相關銅、鐵等基本金屬原物料走高，連帶也激勵黃豆、小麥和玉米等農產品價格同步反彈大漲。

此外，街口投信表示，由於巴西天氣乾燥，推遲黃豆的播種時程，加上美國黃豆收成規模的不確定性增加，引發市場擔憂供需失衡，促使避險基金回補空頭部位，因而激勵芝加哥期貨交易所的黃豆期貨價格觸及近七周以來的高點。

中國人民銀行 港股 陸股

延伸閱讀

陸2023對外直接投資流量1,772.9億美元 一帶一路增三成

久違大漲...大陸官方齊放利多 陸股後勢分析師齊聲看多

陸降準又放寬房貸 滬港股大漲4%引領亞股收高

台中國際賽車展演推9項聯名農產 府前廣場限量販售

相關新聞

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

為穩住中國經濟，大陸金融管理三巨頭中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、大陸證監會主席吳清24日罕見聯袂召開記...

中國人行大動作救市 法人：穩樓市救股市效果「明年顯現」

中國人民銀行宣布降準、降息，祭出多項措施，力圖穩樓市救股市，法人表示，從中國人行的動作看出其救市決心，可以長線利多視之，...

陸釋「政策組合拳」利多 渣打預期：2到3年陸存息向零邁進

大陸金融主管機關三巨頭（中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清）24日一早宣布17項救市政策...

強調大陸重要性！ 荷蘭經濟部長在美喊話：應允許ASML「自由開展業務」

荷蘭經濟部長貝亞茨（Dirk Beljaarts）23日訪問美國期間發表講話，他強調大陸作為貿易夥伴的重要性，並重申必須...

大陸官方釋利多 陸港股大漲4.1%、農產品及基本金屬走高

中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會最高主管24日同步釋放政策利多，帶動陸港股同步大漲，上證及恒生指數都大漲4...

陸2023對外直接投資流量1,772.9億美元 一帶一路增三成

大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局24日聯合發布《2023年度中國對外直接投資統計公報》，數據顯示，2023年大陸對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。