陸2023對外直接投資流量1,772.9億美元 一帶一路增三成

大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局24日聯合發布《2023年度中國對外直接投資統計公報》，數據顯示，2023年大陸對外直接投資流量為1772.9億美元，年增8.7%。其中，對「一帶一路」國家直接投資407.1億美元，較2022年增31.5%。

央視報導，2023年大陸對外直接投資呈現幾項特點，包括投資規模繼續保持世界前列、境外企業覆蓋全球超過80%的國家和地區、投資領域持續多元、對亞洲和非洲投資快速增長以及互利共贏效果顯著。

公報指出，2023年大陸對外直接投資流量為1,772.9億美元，年增8.7%，佔全球份額11.4%，較2022年提升0.5個百分點，連續12年列全球前三，連續八年佔全球份額超過一成。2023年末，中國大陸對外直接投資存量2.96萬億美元，連續七年排名全球前三。

而截至2023年底，大陸境內投資者共在全球189個國家和地區設立境外企業4.8萬家。在共建「一帶一路」國家設立境外企業1.7萬家。2023年，多數境外企業盈利或持平。

大陸對外直接投資涵蓋18個行業門類，其中流向租賃和商務服務、批發零售、製造、金融四個領域，投資佔全年總量近八成。對建築業、資訊傳輸／軟件和資訊技術服務業投資增長較快，增速分別為97.2%、34.9%。

大陸對外直接投資近八成流向亞洲，年增13.9%，對東盟投資251.2億美元，增長34.7%。對非洲投資39.6億美元，是2022年的2.2倍。而對共建「一帶一路」國家直接投資407.1億美元，較2022年增長31.5%，佔當年對外直接投資流量的23%。

2023年，對外投資帶動大陸貨物進出口2,731億美元，增長6.4%，佔同期大陸貨物進出口總值4.6%，境外企業實現銷售收入3.5萬億美元，向投資所在地納稅753億美元，年末境外企業員工總數近430萬人，其中六成為外方員工。

該《公報》分大陸對外直接投資綜述，大陸對外直接投資流量存量、大陸對世界主要經濟體的直接投資、對外直接投資者構成、對外直接投資企業構成、附表等六部分。