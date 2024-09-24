陸釋「政策組合拳」利多 渣打預期：2到3年陸存息向零邁進

大陸金融主管機關三巨頭（中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清）24日一早宣布17項救市政策，其中包括降準0.5個百分點及降存量房貸利率等。對此，國際大行渣打銀行料，大陸在未來幾季的貨幣政策可能加速寬鬆，2至3年內，不排除部分存款利率可能邁向零。

據港媒《信報》報導，對於潘功勝暗示第四季RRR可能再下調25至50個基點，渣打中國宏觀策略部主管劉潔認為，今日大陸的貨幣政策寬鬆政策力度遠大於預期。同時，公開市場操作大幅下調20個基點、RRR降準50個基點，在她印象中還是第一次。

劉潔指出，人行還示意第四季存款準備金率可能再下調25至50個基點，這顯示人行在美國聯儲局政策周期轉變後，已恢復貨幣政策彈性，並將在未來實施貨幣政策以更好地反映大陸自身經濟和通貨膨脹基本面。

劉潔接著提到，「我們認為（大陸）在未來幾季的貨幣政策可能會加速放鬆，中國人民銀行可能會每季重複下調公開市場利率，直到實現經濟增長和價格穩定」，而且不排除存款利率出現更大幅度下降的可能性，未來兩至三年部份存款利率向零或接近零，也並非不可能。

另，劉潔再稱，大陸除宣布寬鬆的貨幣政策外，還為房地產市場、股票市場、企業貸款提供廣泛的支持，這些政策可能導致人行資產負債表擴張、信貸增長回穩、房地產壓力緩解，為實體經濟提供更強的支持，並提振大陸資產的風險情緒，這些為未來採取更多刺激措施提供空間。

此外，渣打還預期，大陸國債利率曲線保持向上傾斜，至年底，10年期國債收益率可能會低於目前預測的2%；人民幣方面，美元兌人民幣匯率在年底前維持在7至7.1區間的基本預期不變。