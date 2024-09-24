久違大漲...大陸官方齊放利多 陸股後勢分析師齊聲看多
中國人民銀行、金融監管總局、證監會最高主管今天同步釋放政策利多，帶動陸股出現久違的大漲走勢。法人分析師今天一改先前對陸股的保守看法，齊聲看多，提出諸如可帶動一波大反彈走勢、當前「不宜再看空，應時刻準備著」等看法。
界面新聞報導，中國前海開源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍表示，今天這些重磅利多的推出，有利於提振投資人對經濟復甦及對資本市場的信心，推動中國資本市場「走出一輪大幅反彈的走勢」。預料未來一段時間，官方的「穩經濟」政策還會進一步加碼，包括在財政政策方面持續發力。
楊德龍分析，從前一段時間新基金發行反應冷淡，以及股市成交量萎縮等特徵來看，今年市場已經具備「歷史低位（低檔）」的特徵，投資人可通過布局一些優質股票或優質基金，抓住「下一輪行情的機會」。
中信建投首席策略官陳果認為，陸股目前「情緒底（部）」、「估值底」條件已基本達到，若「政策底」進一步確認，則市場將形成「共振反攻」訊號。因此，當前「不宜再看空，應時刻準備著。
國信證券指出，這波陸股行情隨著海外流動性的逐步寬鬆，以及新一輪科技週期的開啟，在中小型股及業績成長股完成估值修復後，陸股大盤上漲可能就將成為這波降息週期的「優勢風格」。
陳果並分析第4季陸股行情說，在傳統上，第4季陸股各大類股的走勢，一般比第1、2、3季的差異要明顯。目前看來，網路、軍工、家電、汽車、儲能等類股較受外界看好。
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