陸多地土地財政依賴度下降 一線城市今年預估將少於25%

受房地產市場下行的影響，大陸地方政府的賣地收入明顯減少。大陸房產研究機構克而瑞地產研究發布報告預估，2024年大陸大部分城市全年土地財政依賴度均在30%以下。其中，一線四城土地收入也明顯放緩，預測2024年土地收入佔一般公共預算收入比重均在25%以下。

大陸財政部發布財政收支情況，今年1月到8月，大陸國有土地使用權出讓收入人民幣2.02兆元，年減25.4%。土地出讓收入是大陸地方政府性基金預算收入的重要組成部分，市縣人民政府依法以土地所有者身份出讓國有土地使用權所取得的收入，主要方式包括招標、拍賣、掛牌和協議等。

克而瑞地產研究的報告顯示，從22個重點城市來看，除了福州、瀋陽和濟南三個城市的出讓金保持上漲趨勢，其餘19個城市土地出讓金與去年同期相比均降；其中降幅最大的城市為深圳，2024年前八月土地出讓金降幅達77%，僅人民幣76億元，其次是廣州降幅達72%。

從比例上來看，近九成城市的土地財政依賴度呈下降趨勢，除福州之外，其餘城市2024年土地財政依賴度均在50%以下。從降幅來看，若與2023年財政依賴度，廣州、無錫和南京三城市土地財政依賴度均降至30%以下，年減超過40個百分點。

報告預測，2024年大部分城市全年土地財政依賴度均在30%以下，與2023年相比多呈現下降趨勢。其中，一線四城土地收入也明顯放緩，預測2024年土地收入佔一般公共預算收入的比重均在25%以下，北京約25%、廣州20%、上海15%，深圳最低僅2%，

報告建議，考慮到當前多數城市仍面臨較大的去化壓力，也只能在較小範圍內增加供地力度，土地收入預計增幅也有限，地方政府若要減輕財政壓力，還是要盤活存量資產資源，提高國有資產收益率，加強公私合作，允許更多資金來源參與基礎設施建設，為民營企業帶來更多安全邊際較高的業務拓展機會。