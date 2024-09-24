大陸祭多項重磅措施搶救經濟 學者分析：未來有推出更大膽寬鬆政策的空間

中國官方今天推出多項重磅經濟措施，包括近期將降準0.5個百分點，並進一步降低市場基準利率等。分析說，當局加碼寬鬆以因應經濟壓力，未來幾季有推出更大膽寬鬆政策的空間。

綜合澎湃新問、經濟日報等陸港媒體報導，渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，貨幣政策寬鬆措施較預期更加大膽，降息降準同時宣布；在美國聯邦準備理事會（FED）大規模降息後，未來幾季中國有推出更大膽寬鬆政策的空間。

法國興業銀行經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）分析，總體來說，這些措施的力度強於市場預期，表明了決策者支撐經濟的意願。

她表示，這些措施能發揮一定作用，但在經濟陷入流動性陷阱時，貨幣政策寬鬆不會那麼有效，仍然需要財政方面更有力的支持。最近似乎有一些討論，部分官方經濟學家主張推出10兆元的刺激計畫，需觀察今年底的中共中央經濟工作會議是否釋放訊號。

滙豐銀行大中華區首席經濟學家Jing Liu指出，中國宣布將降準降息是為了支持5%的經濟成長目標，未來可能還會再調降存款準備金率；可能還會提出進一步的財政刺激措施，例如政府可能會發行更多超長期國債；要關注中國中央是否會直接投入資金來穩定房地產市場，以及是否能讓生產者物價指數（PPI）較快地轉回正值。

華僑銀行經濟學家謝棟銘說，這次引人注目的是人行推出支持股市的新政策工具，這可能產生更廣泛的影響，因為這些工具若能成功提振投資者情緒，可能對經濟產生積極的中期影響；股票市場活躍度和信心的提升可以刺激經濟增長，最終隨着經濟走強，會推動債券孳息利率上升、人民幣走強。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆則表示，這離「火箭砲式」刺激還差得遠。若房貸利率僅下降50個基點，相關家庭將節省人民幣1900億元（約新台幣8642億元）；經驗法則是有35%的邊際消費傾向，這意味著1900億元只會變成665億元的消費；降準是降低銀行資金成本的補充措施，不確定抵押貸款利率調降促進房地產復甦的程度如何。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林指出，人行的寬鬆措施符合預期，之前發出訊號已有一段時間，但是不會產生太多影響，因為目前問題不是銀行缺乏用於貸款的資金，而是高品質借款需求有限。