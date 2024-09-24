強調大陸重要性！ 荷蘭經濟部長在美喊話：應允許ASML「自由開展業務」

荷蘭經濟部長貝亞茨（Dirk Beljaarts）23日訪問美國期間發表講話，他強調大陸作為貿易夥伴的重要性，並重申必須允許荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）「盡可能自由地開展業務」。

路透報導，貝亞茨稱，他與美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）的會晤，目的在促進雙邊貿易，而不是就出口限制進行談判，因為這不屬於他的職權範圍。

貝亞茨此次訪美，正值美國謀求擴大對大陸部分晶片製造商的半導體出口限制之際。本月稍早時，在重要盟友美國的施壓下，荷蘭政府宣布擴大對先進半導體製造設備的出口管制措施，大陸商務部對此表示不滿。

大陸是ASML僅次於台灣和南韓的第三大市場，約佔目前積壓訂單的20%。有荷蘭科技媒體日前指出，陸企約佔ASML客戶群的半數，作為歐洲市值最高的科技公司，ASML一旦削弱對華關係將「造成問題」。

貝亞茨表示，「大陸是一個重要的貿易夥伴，美國和世界上許多其他國家也是如此，我們也有自己的經濟要維護，要確保我們的公司能夠盡可能自由地開展業務。」

貝亞茨說，「我們知道，ASML是荷蘭皇冠上的明珠，我們對此深感自豪，從我們的角度來看，重要的是公司能夠在現有邊界內盡可能自由地營運。我們主要討論的是如何進一步推進兩國之間的合作。」

一段時間以來，拜登政府將矛頭對準大陸半導體行業，不斷收緊對大陸晶片出口管制措施，加大對大陸半導體企業的打壓力度，同時持續向荷蘭、日本等國施壓，要求配合其加強對華出口管制。

在荷蘭宣布擴大曝光機管制範圍前，荷蘭新任首相史庫夫（Dick Schoof）曾表示，荷蘭政府在決定是否進一步收緊對大陸半導體出口規則時，將考慮到ASML的經濟利益。

他強調，「對荷蘭來說，ASML是一個極其重要的創新產業，在任何情況下都不應該受到影響，因為這將損害ASML的全球地位。」

ASML方面也多次展現對美方脅迫盟友加強遏華措施的疑慮。ASML前CEO溫彼得（Peter Wennink）公開反對限制對華出口，警告這最終促使大陸研發出自己的技術，對ASML構成競爭。

而接替溫彼得（Peter Wennink）的ASML新任CEO富凱（Christophe Fouquet）今年6月也對「華爾街日報」說，「今時今日的ASML再也無法在經營中無視地緣政治」，不時流露出對失去大陸市場的擔憂。