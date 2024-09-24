大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

為穩住中國經濟，大陸金融管理三巨頭中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、大陸證監會主席吳清24日罕見聯袂召開記者會，宣布多項政策利多，市場普遍認為政策寬鬆幅度超出預期。大陸媒體整理，周二的主要政策利多共有17項：

人行從各方面來支持當前經濟痛點，在貨幣政策方面，射出兩箭：

一、近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元；年內還將視市場流動性的狀況，可能擇機進一步下調存款準備金率0.25-0.5個百分點。

二、降低中央銀行的政策利率，即7天期逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%調降至1.5%，同時引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差的穩定。

針對房地產市場部份，則推出五招：

三、將存量房貸利率降至新發放貸款利率的附近，預計平均下降幅度在0.5個百分點左右。預計這一項政策將惠及5,000萬戶家庭，1.5億人口，平均每年減少家庭的利息支出總數1,500億元左右。

四、統一首套房和二套房的房貸最低自備款比例，大陸全國層面的商業性個人住房貸款將不再區分首套房和二套房，最低首付比例統一為15%。

五、延長兩項房地產金融政策文件期限，將今年底前到期的經營性物業貸款和「金融16條」這兩項政策文件延期到2026年底。

六、優化保障性住房再貸款政策，將保障性住房再貸款政策中人民銀行出資的比例，由原來的60%提高到100%，加快推動商品房的去庫存進程。

七、支持收購房企存量土地，將部分地方政府專項債券用於土地儲備基礎上，研究允許政策性銀行、商業銀行貸款支持有條件的企業市場化收購房企土地，盤活存量用地，緩解房企資金壓力。必要時由人行提供再貸款支持。但這項政策央行和金融監管總局還在研究。

在支持資本市場上，則首創兩項政策性工具：

八、創設證券、基金、保險公司互換機制，符合條件的證券、基金、保險公司，這些機構會由證監會、金融監管總局按照一定的規則來確定，可以使用他們持有的債券、股票ETF、滬深300成分股等資產作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產。首期操作規模是人民幣5,000億元，未來可視情況擴大規模。通過這項工具所獲取的資金只能用於投資股票市場。

九、創設股票回購、增持再貸款，央行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支持比例是100%，再貸款利率是1.75%，商業銀行對客戶發放的貸款利率在2.25%左右。首期額度是人民幣3,000億元。

大陸金監總局推出四項舉措降低風險：

十、對六家大型商業銀行增加核心一級資本，將按照統籌推進、分期分批、一行一策的思路，有序實施。

十二、適當放寬股權投資金額和比例限制，將表內投資佔比由原來的4%提高到10%，投資單只私募基金的佔比由原來的20%提高到30%。

十三、優化小微企業無還本續貸政策，包括將續貸對象由原來的部分小微企業擴展至所有的小微企業、將續貸政策階段性擴大到中型企業，期限暫定為三年、調整風險分類標準，對依法合規、持續經營信用良好的企業的貸款辦理續期，不因續貸單獨下調風險分類。

十四、支持其他符合條件的保險機構設立私募證券投資基金、支持擴大保險資金長期投資改革試點。

大陸證監會則提出三招來優化資本市場環境：

十五、將印發《關於推動中長期資金入市的指導意見》，重點提出了大力發展權益類公募基金、完善「長錢長投」的制度環境、持續改善資本市場生態等三方面舉措。

十六、研究制定了關於促進併購重組的六條措施，將積極支持上市公司圍繞戰略性新興產業、未來產業等進行併購重組。

十七、近期將就市值管理指引公開徵求意見，嚴禁以市值管理的名義實施操縱市場、內幕交易等違法違規行為。