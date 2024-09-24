大陸官方釋出「政策組合拳」大利多 陸港股市今收盤大漲逾4%

大陸金融管理三巨頭24日召開重磅記者會推出刺激新政，其中人行宣布將降準、降息。受到政策激勵，A股三大指數均漲超4%，其中滬指創2020年7月6日以來最大單日漲幅。滬深兩市今日成交額人民幣9,713億，較上個交易日放量人民幣4,203億。港股恒生指數24日上破1.9萬點關口，收漲4.13%，恒生科技指數漲5.88%，創今年5月以來新高。

整體而言，A股個股漲多跌少，全市場超5,100檔個股上漲，金融、鋼鐵、證券、白酒等類股漲幅居前，無下跌類股。截至收盤，滬指漲4.15%，深成指漲4.36%，創業板指張5.54%。

受到相關政策激勵，類股上大金融股全線爆發，太平洋、首創證券、弘業期貨、九鼎投資等10餘股漲停，東方財富漲超10%。

大陸三大金融機構長官中國人民銀行行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、大陸證券監督管理委員會主席吳清24日上午召開記者會推出政策組合拳以支持低迷經濟。

人行行長潘功勝在記者會上提及，首創兩項結構性貨幣政策工具支持：一項是證券、基金、保險公司互換便利；另一項是股票回購增持再貸款；大陸證監會主席吳清表示，將多措並舉活躍併購重組市場，將發布促進併購重組措施。

在貨幣政策上，潘功勝稱，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%降為1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行。

在支持房市政策上則射出多箭，包括降低存量房貸利率 預計平均降幅大約在0.5個百分點左右；此前創設的人民幣3,000億元保障性住房再貸款中的央行資金支持比例將由60%提高至100%；將支持收購房企存量土地；延長兩項房地產金融政策文件的期限等。