人行宣布降準、降息 研究員分析：盼以寬鬆貨幣政策刺激經濟

中國央行今天宣布降準、降息、下調存量房貸利率，與創新的政策工具支持股票市場發展。分析指出，現今中國需要一個更加寬鬆的貨幣政策環境，以應對當前經濟復甦不盡人意的狀況。

中國經濟復甦不如預期，房地產市場不振、消費降級，以及在通貨緊縮的邊緣讓整體經濟承壓。今天中國國新辦舉行記者會，由三大金融監管部門「一把手」連袂出席，傳遞刺激低迷經濟的市場訊號。

今天的政策宣布以更加寬鬆的貨幣政策環境為主軸。中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝在會上表示，降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行；降低存量房貸利率，並統一房貸的最低首付比例；創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。

在創新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展方面，第一項是創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，這項政策將大幅提升機構的資金獲取能力和股票增持能力。

第二項是創設股票回購增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。

中國遼寧大學特聘研究員陳波今天向中央社分析，今天的記者會是政府對貨幣政策如何寬鬆的一個政策宣示。第一，在房地產方面，降低買房的成本與背負房貸的壓力；第二，有更多的資金可以幫助企業，尤其是大企業能夠紓困，因為能允許大企業以極低的貸款利率回購股票，可以提高公司整體的資產價值，增強企業融資貸款能力。第三，逆回購利率下調，可望透過傳導機制降低市場利率。

他表示，面對當前整體復甦不盡人意，以及通貨膨脹幾乎為零，此一時刻適合更大規模的貨幣政策寬鬆化。

在市場呼聲最大的下調存量房貸利率上，根據中國媒體澎湃新聞報導，盤古智庫高級研究員江瀚指出，長期以來，存量房貸利率偏高一直是社會關注的焦點之一，尤其是在經濟增速放緩、居民收入增長放緩的背景下，高房貸負擔成為了許多家庭的一大壓力源。

江瀚表示，市場上關於下調存量房貸利率的呼聲不絕於耳，這次政策調整，正是對民眾合理訴求的積極回應。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，政策發佈以後，提前還貸將會明顯緩解，下降50個基點後，人民幣100萬元（下同，約新台幣450萬元）、30年期貸款每月可節約300至400元，對普通工薪家庭來說是生活支出上的貼補，有利於促進消費。