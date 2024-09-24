房市持續下滑...陸釋經濟大利多 瑞銀：今年GDP成長5%必達標

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃24日表示， 24日上午中國人民銀行、金融監管局以及證監會聯袂召開記者會發布政策，說明大陸政府非常重視，要把今年全年GDP成長率拉到5%的預定目標。

瑞銀曾在8月29日宣布下調大陸今明兩年經濟增長預測。2024年大陸經濟增長預測下調0.3個百分點至4.6%，2025年下調0.6個百分點至增長4%。主要是因房地產市場下滑程度較預期更嚴重，且未有見底跡象。

連沛堃在2024瑞銀證券台灣企業論壇上指出，24日大陸所公布政策中，像是房貸利率，以及證券、基金、保險公司的資產做抵押轉換來投資到股票市場等，都是新的措施，政策有老有新加起來，是一個非常明顯的信號，就是政府要針對房地產市場、股票市場做大的動作。

連沛堃認為，今年大陸GDP增長率會比去年低，其中影響最大的房地產問題，這並不是馬上可以解決的，從量或價格來看，今年下滑，明年還會繼續下滑。