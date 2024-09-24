快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

聽新聞
0:00 / 0:00

房市持續下滑...陸釋經濟大利多 瑞銀：今年GDP成長5%必達標

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃。記者林宸誼／攝影
瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃。記者林宸誼／攝影

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃24日表示， 24日上午中國人民銀行、金融監管局以及證監會聯袂召開記者會發布政策，說明大陸政府非常重視，要把今年全年GDP成長率拉到5%的預定目標。

瑞銀曾在8月29日宣布下調大陸今明兩年經濟增長預測。2024年大陸經濟增長預測下調0.3個百分點至4.6%，2025年下調0.6個百分點至增長4%。主要是因房地產市場下滑程度較預期更嚴重，且未有見底跡象。

連沛堃在2024瑞銀證券台灣企業論壇上指出，24日大陸所公布政策中，像是房貸利率，以及證券、基金、保險公司的資產做抵押轉換來投資到股票市場等，都是新的措施，政策有老有新加起來，是一個非常明顯的信號，就是政府要針對房地產市場、股票市場做大的動作。

連沛堃認為，今年大陸GDP增長率會比去年低，其中影響最大的房地產問題，這並不是馬上可以解決的，從量或價格來看，今年下滑，明年還會繼續下滑。

中國人民銀行 房地產

延伸閱讀

吉利擬在越南建汽車裝配廠 項目總投資1.68億美元

瑞銀台灣：若川普當選 恐導致2026年的經濟衰退

中「懲獨22條」首案 控台資通電軍3人網攻…台防部：非事實

鐵礦砂和油價齊揚 大陸宣布將降準降息救市拚經濟

相關新聞

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

為穩住中國經濟，大陸金融管理三巨頭中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、大陸證監會主席吳清24日罕見聯袂召開記...

大陸官方釋出「政策組合拳」大利多 陸港股市今收盤大漲逾4%

大陸金融管理三巨頭24日召開重磅記者會推出刺激新政，其中人行宣布將降準、降息。受到政策激勵，A股三大指數均漲超4%，其中...

陸時隔9年再推「雙率雙降」 激勵陸港股市強彈

為實現今年經濟增長5%左右的目標，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日罕見宣布調降存款準備率和存貸款利率。上海《界面...

房市持續下滑...陸釋經濟大利多 瑞銀：今年GDP成長5%必達標

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃24日表示， 24日上午中國人民銀行、金融監管局以及證監會聯袂召開記者會發布政策，說...

CK母公司PVH集團抵制「新疆棉」 遭陸商務部啟動調查

大陸商務部24日公告，將根據有關機構的建議、舉報，決定對美國知名服裝集團PVH集團針對涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則...

人行宣布降準、降息 研究員分析：盼以寬鬆貨幣政策刺激經濟

中國央行今天宣布降準、降息、下調存量房貸利率，與創新的政策工具支持股票市場發展。分析指出，現今中國需要一個更加寬鬆的貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。