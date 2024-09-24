快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

聽新聞
0:00 / 0:00

吉利擬在越南建汽車裝配廠 項目總投資1.68億美元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
越南企業TASCO宣布，已與吉利汽車簽署協議，雙方將在越南太平省成立一家汽車裝配廠合資企業，預計總投資額約1.68億美元。圖／取自IT之家
越南企業TASCO宣布，已與吉利汽車簽署協議，雙方將在越南太平省成立一家汽車裝配廠合資企業，預計總投資額約1.68億美元。圖／取自IT之家

大陸車企吉利汽車計劃在越南組建汽車裝配廠，項目總投資約1.68億美元，吉利將出資36%，以擴大其在越南的生產。根據協議，工廠預計於2025年上半年動工，首批車型預計在2026年初交付。

北京商報報導，越南企業TASCO宣布，已與吉利汽車簽署協議，雙方將在越南太平省成立一家汽車裝配廠合資企業，預計總投資額約1.68億美元 ，其中塔斯科出資64%、吉利汽車出資36%，一期設計年產能7.5萬輛。

協議指出，塔斯科與吉利汽車成立的汽車生產組裝合資企業為CKD項目（完全散裝：進口零組件國內組裝），初期將組裝領克汽車和吉利汽車品牌的汽車，未來可能會擴大組裝其他汽車品牌。

此外，雙方還將共同建立汽車研發中心，Tasco旗下子公司TascoAuto將成為吉利汽車品牌的官方經銷商。

另據越南官方廣播公司Voice of Vietnam報導，吉利汽車行政總裁淦家閱近日在河內與越南副總理會晤，並概述了建設裝配廠的計劃。

歐盟、美國和加拿大相繼宣布對大陸電動車加徵關稅後，多家大陸汽車製造商計劃在海外建廠以避稅成為趨勢。大陸電動車巨頭比亞迪今年7月初與土耳其政府簽署價值10億美元的投資協議，在土耳其建設年產15萬輛電動汽車的工廠，預計2026年底投產。比亞迪和大陸另一家車企奇瑞汽車也均在泰國設立了電動汽車工廠。

品牌 越南 電動汽車

延伸閱讀

Volkswagen全球大裁員 數百在華員工恐丟工作

美禁聯網車新規一旦上路 連美業者陸製車也進不了美國

期貨商論壇／胡連期 多方氣盛

車用電子走強！這幾檔大漲逾5%、胡連創波段新高

相關新聞

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

為穩住中國經濟，大陸金融管理三巨頭中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、大陸證監會主席吳清24日罕見聯袂召開記...

大陸官方釋出「政策組合拳」大利多 陸港股市今收盤大漲逾4%

大陸金融管理三巨頭24日召開重磅記者會推出刺激新政，其中人行宣布將降準、降息。受到政策激勵，A股三大指數均漲超4%，其中...

陸時隔9年再推「雙率雙降」 激勵陸港股市強彈

為實現今年經濟增長5%左右的目標，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日罕見宣布調降存款準備率和存貸款利率。上海《界面...

房市持續下滑...陸釋經濟大利多 瑞銀：今年GDP成長5%必達標

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃24日表示， 24日上午中國人民銀行、金融監管局以及證監會聯袂召開記者會發布政策，說...

CK母公司PVH集團抵制「新疆棉」 遭陸商務部啟動調查

大陸商務部24日公告，將根據有關機構的建議、舉報，決定對美國知名服裝集團PVH集團針對涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則...

人行宣布降準、降息 研究員分析：盼以寬鬆貨幣政策刺激經濟

中國央行今天宣布降準、降息、下調存量房貸利率，與創新的政策工具支持股票市場發展。分析指出，現今中國需要一個更加寬鬆的貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。