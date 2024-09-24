大陸應對爛尾樓危機 官方稱已支持400萬戶交房

中國今年初推出「房市白名單」制度，由銀行放貸給建案以避免「爛尾」，至今審批通過融資金額達人民幣1.43兆元，支持400餘萬間住房如期交付。這項最新數據顯示，過去一個月進度有限。

央視新聞報導，中國國家金融監督管理總局局長李雲澤今天在國新辦舉行的新聞發布會上說，近年來，房地產銷售持續放緩，導致房企流動資金緊張，部分已售在建的項目難以按其交付。為了解決這個問題，建立了城市房地產融資協調機制，「將房企集團的風險與房地產項目的建設區分開來」。

針對這項俗稱為房市白名單的機制實施情況，他表示，截止目前，商業銀行已審批白名單項目超過5700個，審批通過融資金額達到人民幣1.43兆元（約新台幣6.43兆元），支持400餘萬間住房如期交付。

這與8月21日國家金融監督管理總局發布的數據差異不大。當時指出，商業銀行已審批房地產白名單的項目共5392個，通過的融資金額近1.4兆元。

李雲澤並說，金融機構對房地產行業的支持力度在不斷擴大，截至8月末，房地產開發貸款較年初實現了正成長，扭轉了幾年來房開貸持續下滑的態勢。房地產的併購貸款和住房租賃貸款分別成長14%和18%，為促進房地產市場平穩健康發展提供了有力的金融支持。

他表示，下一步，金融監管總局將進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，切實做到「應進盡進（白名單）、應貸盡貸、應放盡放」，「堅決打贏保交房攻堅戰」，促進房地產市場平穩健康發展。

截至2023年11月，野村證券首席中國經濟學家陸挺曾指出，估計中國有大約2000萬間沒有完工的預售房，並估算若要完成這些房屋的建築大約需要3.2兆元。