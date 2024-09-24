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陸時隔9年再推「雙率雙降」 激勵陸港股市強彈

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陸時隔9年再推「雙率雙降」 激勵陸港股市強彈

聯合報／ 大陸中心／即時報導
人行行長潘功勝24日宣布多項貨幣政策利多，激勵陸港股市大漲。（法新社）
人行行長潘功勝24日宣布多項貨幣政策利多，激勵陸港股市大漲。（法新社）

為實現今年經濟增長5%左右的目標，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日罕見宣布調降存款準備率和存貸款利率。上海《界面新聞》指出，這是2015年8月後，大陸央行再度大動作推出「雙率雙降」。這項政策大利多也激勵陸港股市周二強彈，恒生指數、上證指數、深證成指漲幅均約4%，創業板指更大漲逾5%。

潘功勝24日上午宣布三大貨幣政策調整：

一、近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元；今年內還將視市場流動性狀況，可能擇機進一步下調存款準備率0.25-0.5個百分點。

此外，降低中央銀行政策利率，即7天期逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%調降至1.5%，同時引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行。

二、降低存量房貸利率和統一房貸最低自備款比例，預計房貸利率平均降幅約0.5個百分點，將大陸全國二套房貸款最低自備款比例由當前的25%下調到15%。

三、創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，提升機構的資金獲取能力和股票增持能力。同時創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。

《界面新聞》指出，此次「雙率雙降」的主要目的是為確保中國大陸今年經濟成長率能達到5%左右的預定目標。在中國當前物價低迷甚至負增長的背景下，降息也有助於降低實際利率，減輕居民和企業負擔。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，本次人行宣布降息、降準，將對提振宏觀經濟總需求發揮重要作用。一方面，融資成本下調將直接刺激消費和投資需求，有效發揮逆周期調節作用，推動經濟增長動能改善。與此同時，這也將緩解當前中國總體經濟「供強需弱」的局面，推動物價溫和回升。

另一方面，人行打出政策「組合拳」後，將有效提振市場信心，改善社會預期。就現階段而言，這對穩增長、穩樓市、實現年初確定的「5.0%左右」的經濟增長目標具有重要意義。

中國人民銀行

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