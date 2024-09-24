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中國經濟低迷 專家指調降存量房貸利率有助內需

中央社／ 台北24日電

中國當前經濟低迷，就業和收入承壓，民眾提前還房貸、甚至違約停付貸款的案例都增多。在此背景下，中國央行今天宣布調降存量房貸利率，專家認為有助於為已購房者減輕負擔並提振內需。

中國人民銀行行長潘功勝今天在新聞發布會上說，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計存量房貸利率平均降幅在0.5個百分點左右，可惠及5000萬戶家庭，1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出人民幣1500億元（下同，約新台幣6750億元）左右。

此外，中國也將統一首間房和第二間房的房貸最低自備款比例，將全國層面的第二間房貸款最低自備款比例由25%下調至15%。

界面新聞引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進說，央行此次政策，覆蓋存量房貸和新購房需求，為購房成本降低、持續增強購房信心、持續降低存量房貸風險發揮了積極的作用，有助於持續帶動居民消費，是迄今為止力度最大、惠及面最大的一項房貸政策。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，此次下調存量房貸利率主要原因在於近期內需疲弱。反映消費的8月份社會消費品零售總額年增僅2.1%，是近10年的次低點。

李宇嘉表示，承擔高利率的，主要是2017至2021年買房的群體，這部分群體很多都是上一輪城鎮化高峰期進入城市的年輕人、新市民。目前，很多城市的房價已經跌回2017年左右。而就業正在承受著壓力，如果利率太高，導致償貸壓力大，部分群體可能會主動停止付房貸。

這是去年首次降低存量房貸利率以來，中國第2次降低存量房貸利率。

嚴躍進測算，若以降低50個基點計算，對於100萬貸款本金、30年等額本息的還貸方式，其每月房貸可以減少約300元。

根據中國住建部旗下媒體中國房地產報本月初的報導，雖然去年以來存量房貸利率已做過一些調降，但新增房貸和存量房貸的息差依然較大。以北京為例，大部分存量房貸利率在4.75%，新增房貸利率則低至3.4%，部分城市的新增房貸利率甚至更低。這樣的差距導致不少人選擇提前還貸，對銀行經營來說是不利因素。

另外，針對自備款比例下調為15%，嚴躍進認為，有助於促進第2間房或改善型住房的購房門檻降低。簡單測算，若是一個家庭認購一間200萬總價的第二間房，過去自備款需要50萬，但現在降低為30萬，直接減少20萬，自然能刺激換房的需求。

中國人民銀行 房地產 自備款

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