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中證監主席吳清：嚴肅查處恆大地產 形成有力震懾

中央社／ 台北24日電

中國證券監督管理委員會主席吳清今天在國務院記者會表示，堅持監管「長牙帶刺」，直到8月底已經查辦577宗證券期貨違法案件，特別是嚴肅查處恆大地產及其審計機構普華永道，「形成有力震懾」。

中國國務院新聞辦公室24日舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情況。

吳清在會上表示，今年4月中國國務院推出新「國九條」，及制定修訂了50多項制度規則，形成資本市場「1+N政策」，在加強監管資本市場、防風險、促高品質發展取得一些初步成效。

他表示，市場生態進一步好轉，堅持監管「長牙帶刺」、有棱有角。中國國務院辦公廳今年6月底轉發了證監會等5部委關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見，直到8月底，已經查辦577宗證券期貨違法案件，特別是嚴肅查處了恆大地產、中核鈦白等一些重要案件，與財政部從嚴查處了恆大地產審計機構普華永道，「形成有力震懾」。

吳清又表示，市場基礎制度加快完善，上市公司在2023年度分紅達到了人民幣2.2兆元（下同，約新台幣9.9兆元），創歷史新高。市場保持了IPO、再融資的適當節奏，今天前8個月交易所債券市場發行各類債券8.9兆元，穩步增長。今年5月以來市場披露重大重組案例近50宗，反應比較積極。

吳清表示，證監會將堅持嚴監嚴管，突出增強資本市場內在穩定性，樹立回報投資者的鮮明導向，提高上市公司質量和投資價值，並會保護中小投資者合法權益，堅決打擊財務造假、操縱市場等違法違規行為，同時在代表人訴訟、先行賠付等方面爭取落實更多示範性案例。

深陷債務危機的恆大集團及其創辦人許家印此前遭中國證監會重罰。今年3月中國恆大地產稱收到中國證監會通知，對恆大地產在年報中虛增收入等違法行為作出多項懲處，包括對恆大罰款41.75億元，並指許家印「手段特別惡劣」，終身禁入證券市場。

9月，中國證監會通報，普華永道會計師事務所（PwC）涉入恆大集團財務造假，合計罰款4.41億元，並停業半年。

國務院 財務 資本市場

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