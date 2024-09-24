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提振陸股 中證監：部署促進中長期資金入市政策

中央社／ 台北24日電

中國證券監督管理委員會主席吳清今天在國務院記者會上表示，中國資本市場長期資金總量不足，長錢長投制度沒有完全形成，證監會等部門將部署一系列支持中長期資金入市的政策，促進中長期資金入市。

中國國務院新聞辦公室24日舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情況。

中國證券監督管理委員會主席吳清在會上表示，資本市場長期資金總量不足，引領作用不夠充分，長錢長投制度沒有完全形成，證監會等部門制定推動中長期資金入市的指導意見，部署一系列支持中長期資金入市的安排，「著眼於長錢更多、長錢更長、回報更優，促進中長期資金入市。」

吳清表示，證監會將大力發展權益類公募基金，重點是督促基金公司進一步端正經營理念，堅持投資回報導向，著力提升投研和服務能力，創設更多滿足老百姓需求的產品。進一步優化權益類基金產品註冊，大力推動寬基類基金產品創新。

吳清又指出，證監會將多措並舉活躍併購重組市場，將發布促進併購重組措施，努力與各方面暢通私募股權創投基金募投管退各環節。

吳清表示，證監會將持續改善資本市場生態，多措並舉提高上市公司質量和投資價值，完善機構投資者參與上市公司的公司治理等一系列制度安排，塑造中長期資金「願意來、留得住、發展得好」的良好市場生態。

上市公司 國務院 資本市場

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