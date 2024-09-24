美系客戶在陸廠訂單減 精元開拓與華為、榮耀合作空間

筆電鍵盤大廠精元在中國大陸有五個生產基地，為配合美系客戶分散供應鏈要求，開始往東南亞布局產線。為了彌補大陸廠流失的產能，精元近年開始與大陸品牌展開合作，目前華為加上榮耀約占重慶廠出貨量的10%。精元重慶廠廠長吳清輝分享與華為合作的心得，形容如要「蘋果品質」卻要「小米價格」。

精元創立於1975年，主要生產產品為筆記型電腦的鍵盤跟觸摸板，是聚集研發、模具成形、組裝、銷售於一體的企業，目前約占全球四分之一的出貨份額。

總公司位於台中，現在主要作為研發總部跟業務據點。在大陸有五個廠區，分別在重慶、吳江、常熟、深圳和江西。重慶廠的客戶有華碩、宏碁、惠普、華為、榮耀、技嘉。吳江廠的客戶是蘋果，常熟廠的客戶是聯想。

此外，因應中美貿易戰，精元近年也南向轉往泰國、越南設廠。精元總經理李明澤在9月10日的法說會提到，大陸仍是最主要的生產基地，根據目前規劃，精元的非中國產能最高會占整體產能比重約25%至30%。

精元重慶廠廠長、來自台灣的吳清輝也向本報表示，客戶會有地緣政治的考量，精元依照客人的需求才去海外生產，是被動配合，而不會主動進行產業移轉。「其實那邊都是虧錢，」他透露，重慶廠一個月出產大約150萬台筆記型電腦鍵盤，但泰國廠一個月實際出貨大概就2萬台，兩邊「差很多」。

精元電腦早期在大陸設廠也只接台廠、海外訂單，但近年開始與大陸品牌合作，包括自2019年下半年起與華為合作，原因何在？吳清輝坦言，惠普等美國客戶在大陸生產的份額會逐漸減少，「我們一定要讓（大陸）國內的客人補上來」，這是現實的考量。

他也提到，與大陸品牌合作沒有想過要從中賺錢，「他們（華為）要求的是蘋果的品質、小米的價格」。目前，華為共有三家供應商，精元與大陸廠商傳藝各占30至40%。而華為加上榮耀兩家大陸品牌的出貨量約占重慶廠的10%。

在海外客戶轉移生產的要求下，吳清輝指出，近期國外訂單的確有減少，但實際上產值沒有減少。

他提到，華碩所有的電競筆電都是重慶精元生產的，「我們本來（整體）出貨量有減少一點，但是電競筆電的出貨量大，而且單價又高」，對今年的營收有很大貢獻，另還受惠於AI PC的需求持續增長，他預估重慶廠今年的營業額可比去年增加10%，達到14億人民幣。

筆電鍵盤從塑膠射出到產出組裝，約有60道工序。雖然重慶廠近十年陸續引進自動化、AI測試設備輔助，較早期已減少一半的人力，但仍屬於高人力需求產線。隨著年輕人越來越不喜歡上生產線，招工情況是否受影響？

吳清輝說，因應年輕人不想長期在工廠打工，目前重慶廠採用了一種「小時工」的就業模式，開放年輕人來打工兩個星期，賺到一筆錢後離開幾周，之後再回來上班，通常是簡單但又必須由人工進行的工作，例如貼膠帶等，約占整體工人的一成。