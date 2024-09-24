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救A股！潘功勝：創設新政策工具、研究平準基金

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸股市近期表現不佳，上證指數節節敗退，近期更陷入2,700點保衛戰。（中新社）
大陸股市近期表現不佳，上證指數節節敗退，近期更陷入2,700點保衛戰。（中新社）

為支持資本市場，人行行長潘功勝24日表示，首次創設結構性貨幣政策工具支持，其中一項是證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司使用自身擁有的債券、股票ETF、滬深300成份股作為抵押，從央行換入國債、央行票據等高流動性資產，該政策將大幅提升相關機構的資金獲取和股票增持。

潘功勝24日在記者會上指出，人行機構通過這個工具獲取的資金只能用於投資股票市場。

潘功勝透露，首期互換便利操作規模人民幣5,000億元，未來可視情況擴大規模。「我跟（證監會）吳清主席說了，只要這個事情做得好，未來可以再來5,000億元，或者第三個5,000億元，我們（的態度）是開放的。」他說。

對於潘功勝提及的新舉措，外界關注會否對當前貨幣規模有影響，第一財經報導，接近央行人士強調，「互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣規模。」

受到該消息影響，A股24日證券相關板塊，如天風證券、銀之傑、中航產融、中糧資本漲停，華西證券、錦龍股份、國盛金控、匯金科技、弘業期貨、指南針、財富趨勢等跟漲。

此外，潘功勝也指出，創設股票回購增持再貸款，引導商業銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用於回購增持上市公司股票。人民銀行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支持比例是服務再貸款利率1.75%，商業銀行給客戶辦貸款的時候利率會加0.5個百分點，也就是2.25%，首期是3,000億，如果這項工作做得好，後續可以追加。

對於此前外界熱議會否推出平準基金，潘功勝也提及正在研究平準基金的創設。

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