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鐵礦砂和油價齊揚 大陸宣布將降準降息救市拚經濟

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
人行將再祭出降準降息措施以提振大陸經濟。路透
人行將再祭出降準降息措施以提振大陸經濟。路透

鐵礦砂和國際油價周二雙雙上漲，大陸官方宣布一系列促進經濟成長的措施，提振了需求前景。

新加坡鐵礦砂期貨價格一度上漲逾4%，大陸央行行長潘功勝表示，人行將調降存款準備金率、7天期逆回購操作利率和存量房貸利率，並會堅持支持性貨幣政策立場，以進一步扶助經濟復甦，並拉拔陷入困境的房地產市場。

鐵礦砂一直是今年以來表現墊底的大宗商品，反映中國大陸經濟放緩，尤其是曠日持久的房地產危機，損害了需求，鋼廠紛紛削減產量。

新交所鐵礦砂期貨一度上漲4.1%，新加坡時間09:29，上漲2.8%至每噸92美元。

布蘭特原油則在周一下跌0.8%後，回升至每桶74美元以上，西德州中級原油接近71美元。

在中國大陸經濟疲軟的疑慮以及OPEC+可能增加供應之下，油價受到打壓，本季迄今油價下跌約14%。周二宣布的措施可能支持世界最大石油進口國的經濟成長和能源需求。

渣打銀行新加坡的投資策略師韓忠良表示。「局部來看，對中國的需求是正面的」，「從較低利率傳導到實體經濟將是接下來的關鍵」。

實體經濟 新加坡 油價

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