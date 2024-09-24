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美國降息 人行潘功勝：人民幣外部壓力減輕

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行行長潘功勝24日表示，隨著大陸國內外貨幣政策周期差收斂，人民幣匯率基本穩定，外部壓力明顯減輕。（美聯社）
人行行長潘功勝24日表示，隨著大陸國內外貨幣政策周期差收斂，人民幣匯率基本穩定，外部壓力明顯減輕。（美聯社）

美國聯準會近期降息50個基點，人民幣匯率走強。人行行長潘功勝24日表示，隨著大陸國內外貨幣政策周期差收斂，人民幣匯率基本穩定，外部壓力明顯減輕。

潘功勝表示，近期主要經濟體貨幣政策進行調整，人民幣匯率貶值壓力明顯緩解。美國降息50個基點是過去幾年中升息周期後的首次降息，主要經濟體貨幣政策進入降息周期，美元升值動能減弱。

對於當前匯市，潘功勝指出，匯率影響因素是多元的，從外部因素看，受經濟走勢分化、美國大選等地緣政治變化，外部環境和美元走勢的不確定性依然存在；從大陸國內形勢看，人民幣匯率還是有穩定堅實的基礎，宏觀層面，經濟回穩向好態勢將進一步鞏固增長，此次人民銀行推出的比較強的貨幣政策有助於支持經濟，促進消費和投資。

潘功勝並呼籲市場參與者要理性看待匯率波動，企業要聚焦主業，人民銀行在匯率政策的立場是清晰透明，堅持市場在匯率市場的決定性作用，強化預期引導，在外匯市場形成單邊的一致性預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平。

潘功勝稱，人行在匯率政策上的立場是清晰透明的，有幾個要點：一是堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性；二是強化匯率預期引導，防止匯率市場形成單邊一致性預期並自我實現，防範匯率單邊超調，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

美國聯準會20日宣布超預期降息50個基點，離岸人民幣兌美元日內漲超300點，升破7.04，最高報7.0387。在岸人民幣兌美元漲超200點，報收7.0416。為2023年5月以來，人民幣匯率的最高點。此外，企業加大結匯力度也推升了人民幣走勢。

對於未來人民幣的走勢，此前大陸機構中信證券研報認為人民幣匯率有可能接近7.0，但預計年內人民幣匯率趨勢性突破7.0的機率不大。

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