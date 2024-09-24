房貸利率下調 潘功勝：料惠及1.5億人 減逾6800億支出

大陸房屋市場低迷、房價續跌，外界企盼北京當局提出有感政策。人行行長潘功勝24日表示，以金融角度支持房市，將存量房貸下調預期平均降幅0.5個百分點，預計惠及5,000萬戶家庭，1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出人民幣1,500億元（約新台幣6,840億）左右。

財聯社報導，中原地產首席分析師張大偉進一步估算，當前存量房貸平均利率大約在3.92%，此次降低50個基點，如以商貸額度人民幣100萬元、貸款30年還款方式計算，每月房貸減少約人民幣280元，30年可以減少利息支出共人民幣10萬元。

潘功勝在會上特別提醒，對於房貸利率調整，銀行需要一定時間進行技術準備，要老百姓不要下午馬上跑銀行，後續將完善商業銀行的抵押貸款機制，銀行和客戶雙方基於市場化原則，自主協商進行動態調整。

在其他支持房市政策舉措上，潘功勝表示，大陸全國層面不再區分首套房、二套房，統一最低自備款比例全部為15%。各地可以在此基礎上因城施策，自主確定轄區內是否實施差異化的自備款比例下限安排。商業銀行根據客戶風險狀況和意願確定具體的自備款比例。

潘功勝稱，人行將優化保障性住房再貸款政策，此前創設的人民幣3,000億元保障性住房再貸款中的央行資金支持比例將由60%提高至100%，增強對銀行、收購主體的市場化激勵。

潘功勝指出，人行將支持收購房企存量土地。在將部分地方政府專項債券用於土地儲備基礎上，研究允許政策性銀行、商業銀行貸款支持有條件的企業市場化收購房企土地，盤活存量用地，緩解房企資金壓力。必要時，人民銀行可提供政策支持。

此外，潘功勝表示，延長兩項房地產金融政策文件的期限，此前，人行和金融監管總局推出金融16條和經營性物業貸款兩項階段性政策，兩項政策的有效期將從2024年12月31日延長到2026年的12月31日。