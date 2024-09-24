FT拆解華為擎雲L540筆電 揭露北京科技自主夢進展

中國大陸要求公部門擴大採購國產半導體的行動，在華為最新款筆記型電腦「擎雲L540」顯露無遺。這款筆電多數最重要的晶片為中國大陸設計、配備中國大陸生產的作業系統，儘可能排除外國製的零組件和軟體，也已接獲大量的政府部會與國營集團訂單。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸舉國政府和國營集團都正加碼採購這款電腦，擎雲L540也已成為中國大陸「新創」行動的招牌。過去數十年來，中國大陸都夢想能創建國內科技供應鏈，特別是半導體等基礎零組件，進展迄今緩慢，但美國加強禁運高科技產品，已刺激北京當局加碼努力，以龐大的國家支出與財務支持、搭配由上到下的命令，採購當地科技產品，特別是晶片。

從中國大陸3月下達命令以來，中國大陸中央部會已從過去完全採購搭載英特爾（Intel）和超微（AMD）處理器的筆電，轉向所採購的75%筆電，都裝配有華為、上海兆芯及數位飛騰（Phytium）等陸企生產的晶片，華為「擎雲L540」已贏得其中多數訂單。

擎雲L540內含大量「中國IC」

FT與研究機構TechInsights合作拆解擎雲L540，揭露這款筆電的零組件國產化情況。TechInsights檢視了「擎雲L540」主機板的五個元素。

處理器：這款筆電採用的「麒麟9006C」處理器，放置在SK海力士的記憶體晶片下方。TechInsights表示，「麒麟9006C」是由台積電2020年8月10日當周在台灣以5奈米製程生產，華為已在美國制裁令生效前囤積大量這款晶片。

固態硬碟：TechInsights指出，「擎雲L540」內的512 GB固態硬碟是由SK海力士於2020年12月14日當周製造，可能是在中鶻大陸的廠房製造，封裝日期則是在美國制裁令生效、理應切斷對華為供應的日期之後。SK海力士表示，嚴格遵循美國的出口管制措施，也在制裁令宣布後，中止與華為之間的交易。

WiFi／藍牙：「擎雲L540」的WiFi和藍牙功能是由海思半導體（Hisilicon）的另一款晶片驅動。

音訊放大器：來自深圳匯頂科技，該公司正在蠶食德州儀器（TI）和亞德諾半導體（Analog Devices）的市占率。

USB控制器：來自美國微芯科技（Microchip），用於管理處理器與透過USB連接埠連結裝置之間的通訊。

雖然分析顯示「擎雲L540」仍無法完全擺脫外國技術，彰顯「新創」運動的未來挑戰，但多數最重要的晶片是由陸企設計，在價值182美元的積體電路（IC）中，占了約109美元。TechInsights資深科技分析師衛格娜（Stacy Wegner）指出，「擎雲L540」的零組件並非常見的筆電零組件，「這是一款非常中國IC的筆電」。

FT測試的「擎雲L540」也包含以國產硬體運作的中國大陸軟體，搭載的作業系統為中國大陸根據Linux系統開發的統一作業系統，用戶能播放音樂、編輯照片、創建文件與試算表，類似Windows裝置，但所有應用程式全為陸製。

這款筆電類似微軟Word的應用程式，是由金山軟件製作，存檔格式為「.wps」，而非微軟Word的「.docx」。中國大陸工信部、國家稅務總局及海事局等政府機構，已開始發出「.wps」格式的政府文件。

中國大陸加強推廣國產化

中國大陸政府部會與國營事業減少購買外國產品的運動，已逐漸擴及更廣泛產品，FT引述知情人士指出，汽車製造商已接到指示，要擴大採購國產半導體，也被要求規定明年前使用的國產晶片比重要達到25%目標，但若未達標也不會有後果。

一家歐洲大車廠的工程師表示，已開始製作零組件與晶片來源的清單，「要買中國大陸設計的晶片不容易」，「但如果我們能成功做到，我預期他們會推向全球產品，因為便宜很多」。

消息人士透露，許多外國電訊零組件製造商，也被鼓勵在自家裝備換成陸製半導體，以維持銷售。中國電信最近圍其網路的1.5萬台伺服器進行招標，其中三分之二訂單被保留給使用國產處理器的伺服器。