中國央行：將降準0.5個百分點 向市場放水4.5兆元

中國人民銀行今天宣布，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元（下同，約新台幣4.5兆元）。

中國官媒央視新聞報導，國務院新聞辦今天舉行記者會，中國人民銀行長潘功勝在會上宣布上述政策。

中國上一次降準是2024年2月5日，當時金融機構存款準備金率下降0.5個百分點。該次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%。

潘功勝還說，將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點。目前的這一利率指標為1.7%，未來將降至1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

公開市場7天期逆回購操作是指央行向一級交易商購買有價證券，並約定在未來特定日期將有價證券賣給一級交易商、從而向市場上投放流動性的操作，是央行目前調控市場流動性的常態化工具之一。2024年7月以來，7天期逆回購利率作為主要政策利率的訊號逐步明確。

潘功勝還在會上提出，近期還將創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展。創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提高資金獲取能力和股票增持能力，創設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。

另外在房貸部分，潘功勝宣布，將降低存量房貸利率並統一房貸最低自備款比例。具體作法是，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預計平均降幅大約在0.5個百分點左右；將中國全國層面的二間房貸最低自備款比例由25%下調到15%，統一首購和第二間房的房貸最低自備款比例。

根據華爾街日報報導，包含中國央行行長在內的中國金融監管部門官員24日舉行一次臨時新聞記者會。這一記者會是在23日宣布的，將重點關注金融支持經濟發展的有關情況。

今天出席記者會的是中國三大金融機構主管，包含中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清。三大金融監管部門的「一把手」同台露面的活動頗為少見，這也向市場傳遞了刺激低迷經濟的政策訊號。