華為三折疊手機黃牛價雪崩 從加價10萬跌至加4000即可

喧囂過後終將回歸平靜。據大陸網路媒體《快科技》報導，華為9月10日發布、9月20日正式開賣的全球首款三摺疊智慧型手機Mate XT，黃牛價已經出現「雪崩」，從早前加價人民幣6、7萬元甚至10多萬元，目前已經暴跌至加價4,000元、2,000元即可。

山東《海報新聞》也指出，廣州佛山一名經營手機回收生意的博主稱，Mate XT手機價格崩得太快了，價格跟「跳樓機」一樣，一個小時一個價錢。目前黃牛只願意回收紅色版本，能加價人民幣1萬元上下出售，黑色版本則壓根沒人敢收。

《快科技》稱，有博主曬出深圳華強北Mate XT黃牛價顯示，9月22日，黑色16+512G版本售價人民幣2萬6,800元；黑色16+1T版售價2萬8,800元；紅色版售價3萬5,800元。對比官網價格，分別加價4,900元、4,801元和1萬1,801元。

某二手交易平台上的訊息也顯示，目前華為Mate XT手機加價確實已經沒早前那麼「離譜」。黑色各版本平均加價人民幣6,000元左右，而紅色各版本相對更貴，加價1萬至1.3萬元左右不等。

對於何以華為三折疊手機黃牛價會跌得這麼快，相關人士分析原因主要有二：

一、一般消費者對三折疊螢幕這種形式的智慧型手機接受程度還不高，或者說這種手機的目標消費人群並不廣泛。對於一般人來說，日常生活使用上對三折疊螢幕的需求並不大。