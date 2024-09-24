助抗風險 李雲澤：對6家大型商業銀行增強核心一級資本

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤24日宣布，將對六家大型商業銀行，增強核心一級資本。同時，擬擴大銀行系金融資產投資公司股權投資試點，擴圍至18個城市。

大陸三大金融機構長官中國人民銀行行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、大陸證券監督管理委員會主席吳清24日上午召開記者會，外界期待在大陸當前經濟低迷狀態下，北京當局會宣布新一輪刺激措施。

李雲澤表示，大型商業銀行主要監管指標處於健康區間，近年來主要依靠自身利潤留存的方式來增加資本，但隨著銀行讓利力度不斷加大，利潤增速放緩 ，因此，將對六家大型商業銀行增強核心一級資本，按照統籌推進，分期分批有序實施，持續督促大型商業銀行提升精細化管理水平，強化資本約束下的高質量發展能力。

銀行一級資本包含普通股、優先股、資本溢價、未分配利潤、可轉換成股票的債券..等，使銀行能承受一定的呆帳損失，因此補充核心資本是商業銀行抗風險最根本手段。

受到訊息影響，大陸股市24日銀行板塊走強，招商銀行、交通銀行、常熟銀行、中信銀行漲超2%。

李雲澤透露，前期大型商業銀行下設的金融資產投資公司已在上海開展股權投資試點，現在具備擴大試點條件，擬採取以下措施：一是擴大試點城市範圍，研究將試點範圍擴大至北京等18個科技創新活躍的大中型城市；二是適當放寬股權投資金額和限制，將表內股權投資佔比由4%提高到10%，投資單檔私募基金的佔比由20%提高到30%；三是優化考核機制，建立長周期差異化的績效考核。

對於風險化解，李雲澤稱，目前高風險機構集聚的地區，都已形成了具體的改革化解方案，正按照一省一策，穩妥有序地推進實施。同時指導銀行保險機構積極配合化解房地產和地方政府債務風險。當前大陸金融業尤其是大型金融機構，經營穩健，風險可控。伴隨房地產地方債以及中小金融機構三大風險逐步化解和緩釋，金融風險正在穩步收斂。