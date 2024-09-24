俄10月調升進口稅 陸汽車近期經中歐班列出口發運量增

根據大陸海關數據，今年8月，俄羅斯從大陸進口的汽車總金額創下16億美元的歷史新高，較去年同期增長50%。這不僅凸顯了俄國因俄烏戰爭受西方制裁而加深對大陸車企的依賴，也與俄國10月即將調漲進口汽車需繳納的五種費用之一的報廢稅有部分關聯。

俄羅斯為了保護本國汽車行業並使外國車企生產本土化，今年10月起將調漲汽車報廢稅，根據車型不同提高70%至85%，並且稅率將每年度按照10%至20%的比例逐步調高，直至2030年。這將使國外進口到俄羅斯的汽車「變得不經濟」，影響最甚的就屬大陸品牌。

受此影響，成都中歐班列平台公司「港投公司」市場部主管陳亞婷受訪指出，因為貿易商的預期心理，今年以來大陸整車出口俄國的發運量有明顯上升。以成都國際鐵路港8月的情況為例，整車出口俄國的發運量較7月翻了一倍。9月發運需求持續高漲。10月需求雖有所回落，但仍是供不應求。

但她也提到，「其實我們（大陸）發到俄羅斯的整車，大部分都是囤在那裡的，沒有銷售。」

鐵路得以運送的整車量體相對海運來說少許多，陳亞婷說，一列火車最多只能運幾十個貨櫃，一艘船一次則可裝下幾千個、上萬個貨櫃，肯定無法跟海運相比，但上述數據仍可窺見今年大陸汽車銷往俄國的熱度。

俄羅斯汽車市場分析機構Autostat數據顯示，今年前7個月，俄羅斯共進口了48.97萬輛新乘用車，年增59.2%。且7月份有90%以上的新乘用車進口自中國大陸。大陸海關數據顯示，今年前八個月，大陸企業向俄羅斯市場供應了總價值91.5億美元的轎車，而去年同期出口額則為68億美元。

成都國際鐵路港目前的吞吐量達到年均百萬標箱左右，並布局了整車、糧食、肉類三大口岸，且逐步建立起綜合性開放口岸。陳亞婷指出，整車出口主要涉及的是銷往俄羅斯那條路線，也是大陸出口俄羅斯的主要貨源，大概占了整體出口的50%至60%。

成都國際鐵路港是中歐班列、中老班列等大陸國際班列的始發地，目前已連結境外113個城市、境內的30個城市。首先開通的是西向的中歐班列，目前穩定運行，並大力推進南向方面，以打造「一主兩輔」的運行模式，一主即為中歐班列，中老、中越鐵路等則為輔。