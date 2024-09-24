吳清：將發布促進中長期資金入市、促進並購重組政策

在嚴監管下，北京當局同時希望引入中長期資金以優化資本市場，中國證券監督管理委員會主席吳清24日宣布，將發布促進中長期資金入市的意見和促進併購重組的六條措施。

大陸三大金融機構長官中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清24日上午召開記者會，外界預期在大陸當前經濟低迷狀態下，北京當局會宣布新一輪刺激措施。

吳清表示，新「國九條」和資本市場1+N的政策體系以來，市場生態進一步好轉，堅持監管的長牙帶刺、有稜有角。

對於當前嚴監管階段性成果，吳清指出，8月末大陸證券期貨違法案件577件，形成了「有力的震懾」。市場基礎制度加快完善，上市公司2023年度現金分紅達到2.2兆元，創歷史新高；同時，加強程序化交易管理；市場功能保持基本發揮，新股發行和再融資保持適當的節奏；資本市場改革創新堅定推進，發布市場服務科技16條及8條措施，更好發揮併購重組作用，今年5月以來併購重組重大案例達到50單。

吳清稱，證監會將突出保護中小投資者合法權益，堅決打擊財務造假、操縱市場等違法違規行為，在代表人訴訟、先行賠付方面爭取落地更多示範性案例。

中國經濟網此前引述公開數據，截至8月底，各類專業機構投資者合計持有A股流通市值約15萬億元，近五年增長1倍多，持股佔比從17%提高到22%。但資本市場中長期資金量仍有提升空間。