快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

聽新聞
0:00 / 0:00

吳清：將發布促進中長期資金入市、促進並購重組政策

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國證券監督管理委員會主席吳清24日在記者會上指出，將推出促進中長期資金入市相關意見。（圖／取自中國網直播畫面）
中國證券監督管理委員會主席吳清24日在記者會上指出，將推出促進中長期資金入市相關意見。（圖／取自中國網直播畫面）

在嚴監管下，北京當局同時希望引入中長期資金以優化資本市場，中國證券監督管理委員會主席吳清24日宣布，將發布促進中長期資金入市的意見和促進併購重組的六條措施。

大陸三大金融機構長官中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清24日上午召開記者會，外界預期在大陸當前經濟低迷狀態下，北京當局會宣布新一輪刺激措施。

吳清表示，新「國九條」和資本市場1+N的政策體系以來，市場生態進一步好轉，堅持監管的長牙帶刺、有稜有角。

對於當前嚴監管階段性成果，吳清指出，8月末大陸證券期貨違法案件577件，形成了「有力的震懾」。市場基礎制度加快完善，上市公司2023年度現金分紅達到2.2兆元，創歷史新高；同時，加強程序化交易管理；市場功能保持基本發揮，新股發行和再融資保持適當的節奏；資本市場改革創新堅定推進，發布市場服務科技16條及8條措施，更好發揮併購重組作用，今年5月以來併購重組重大案例達到50單。

吳清稱，證監會將突出保護中小投資者合法權益，堅決打擊財務造假、操縱市場等違法違規行為，在代表人訴訟、先行賠付方面爭取落地更多示範性案例。

中國經濟網此前引述公開數據，截至8月底，各類專業機構投資者合計持有A股流通市值約15萬億元，近五年增長1倍多，持股佔比從17%提高到22%。但資本市場中長期資金量仍有提升空間。

中國人民銀行 北京 資本市場

延伸閱讀

大陸央行：近期將降準0.5個百分點 向市場放水4.5兆元

新南向市場攻城掠地 銀行、證券、保險業大不同

康和證首獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑 「最佳行銷創新獎」第一名

大陸新一輪市場刺激…訊號亮了

相關新聞

俄10月調升進口稅 陸汽車近期經中歐班列出口發運量增

根據大陸海關數據，今年8月，俄羅斯從大陸進口的汽車總金額創下16億美元的歷史新高，較去年同期增長50%。這不僅凸顯了俄國...

大陸央行：近期將降準0.5個百分點 向市場放水4.5兆元

為提振經濟，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日宣布，近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約...

華為三折疊手機黃牛價雪崩 從加價10萬跌至加4000即可

喧囂過後終將回歸平靜。據大陸網路媒體《快科技》報導，華為9月10日發布、9月20日正式開賣的全球首款三摺疊智慧型手機Ma...

助抗風險 李雲澤：對6家大型商業銀行增強核心一級資本

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤24日宣布，將對六家大型商業銀行，增強核心一級資本。同時，擬擴大銀行系金融資產投資公司...

吳清：將發布促進中長期資金入市、促進並購重組政策

在嚴監管下，北京當局同時希望引入中長期資金以優化資本市場，中國證券監督管理委員會主席吳清24日宣布，將發布促進中長期資金...

福斯中國傳將大裁員 正研究南京合資廠是否關閉

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，德國大眾集團（Volkswagen，台灣稱「福斯」）全球範圍內的「裁員降本」行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。