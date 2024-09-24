大陸央行：近期將降準0.5個百分點 向市場放水4.5兆元

為提振經濟，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日宣布，近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。

此外，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%降為1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，以保持商業銀行淨息差穩定。同時將降低存量房貸利率，預計平均降幅約0.5個百分點。

大陸三大金融機構主管：中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清24日上午聯袂召開記者會，外界預期在大陸當前經濟低迷狀態下，北京當局將宣布新一輪刺激措施。路透此前報導，大陸三大金融監管部門的「一把手」同台露面的公開活動頗為少見。

潘功勝在記者會中並提出，將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。創設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。

在房貸部份，潘功勝表示，將降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例。具體作法是，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預計平均降幅大約在0.5個百分點左右；將大陸全國層面的二套房貸最低自備款比例由25%下調到15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比例。