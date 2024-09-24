福斯中國傳將大裁員 正研究南京合資廠是否關閉

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，德國大眾集團（Volkswagen，台灣稱「福斯」）全球範圍內的「裁員降本」行動正在波及中國市場。 消息稱，大眾中國董事長兼CEO貝瑞德正推動分階段裁員，預計集團層面將裁減數百名當地員工，包括奧迪品牌。

報導稱，奧迪中國一位人士向《界面新聞》證實了裁員的傳聞，但尚不清楚裁員具體人數和比例。據其透露，今年以來奧迪內部持續強調人員成本縮減和效率提升，近期已將部分輔助業務部門合併，一些外籍員工已返回德國。 大眾中國向《界面新聞》表示，正持續提升各部門及項目的效率、優化成本，相關措施也涉及直接人力成本。但大眾中國拒絕對裁員猜測作出評論。

財新網則指出，福斯在中國大陸的合資車廠上汽大眾南京工廠目前仍處於正常生產狀態，但上汽大眾向財新網證實，正在研判是否關閉這座工廠。

報導稱，2007年12月，上汽集團與南汽集團合併，上汽大眾接手原南汽集團旗下工廠，並將其改建為南京工廠。上汽大眾稱，南汽集團工廠選址時間早，隨著城市擴張，現在的南京廠越來越靠近市中心。

此外，上汽大眾在江蘇有南京廠和儀征廠兩座工廠，二者相距僅有80公里，上汽大眾需要從經濟角度出發重新考慮江蘇省產能布局。

上汽大眾是大陸最早的合資車廠之一，今年是上汽大眾成立40周年。目前上汽大眾在中國共有八座工廠，除江蘇兩座，還有三座在上海，其餘三座工廠分別位於寧波、長沙和烏魯木齊。

上汽大眾曾長年位居大陸乘用車銷量前三名，2016年至2019年，銷量連續四年超過200萬輛。但在中國本土電動汽車崛起後，2020年，上汽大眾銷量驟降至150.5萬輛，此後三年銷量分別為124.2萬、132萬和121.5萬輛。今年前八個月，上汽大眾銷量較去年同期又衰退4.8%至67.8萬輛。

另一方面，受中國經濟疲弱影響，大陸汽車市場整體銷售情況也日益面臨挑戰。根據中國汽車工業協會公布的統計數據，今年1至7月，大陸乘用車國內銷量達1,123.5萬輛，較去年同期下降0.2%。其中7月，乘用車國內銷量159.5萬輛，較去年同期大減10.1%。