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可能降息？陸3大財金首長 24日記者會

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸三大金融監管機構今天將舉行聯合記者會，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、國家金融監管總局長李雲澤、證監會主席吳清將親自出席，外界猜測可能宣布降息或推出新一輪市場刺激措施。

大陸國務院昨宣布，今天將就「金融支持經濟高品質發展有關情況」舉行記者會。人行昨並重啟人民幣七四五億元的十四天期逆回購（向市場釋出資金），利率下調十個基點至百分之一點八五。

彭博社報導，保銀資本管理公司總裁張智威指出，人行七月已下調七天期逆回購操作利率十個基點，昨又調降十四天期逆回購利率，反映貨幣寬鬆措施可能迫在眉睫。香港電台引述渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽指出，人行主要是應對十一長假市場流動性需要，下調利率主要跟隨七天期利率調整，並非真正政策利率下調。

彭博社指出，美國聯準會上周終於開始降息，把中方上述舉措放在一起看，增強了人們對人行降息的預期。如果沒有更多支持，大陸今年可能無法實現百分之五左右的經濟成長目標。

澳新銀行經濟學家楊宇霆也稱，僅下調利率十個基點，不足以遏制經濟下滑，需要規模更大的舉措。他認為大陸官方可能會發布其他政策措施，例如降低存準率、降中期借貸便利或房貸利率等。

潘功勝昨在中國—葡語國家央行及金融家會議致詞稱，人行將堅持支持性的貨幣政策，加大貨幣政策調控強度和精準性，為經濟穩定成長創造良好貨幣金融環境。

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