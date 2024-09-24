花旗大陸擴張計畫 遭美卡關

美國知名投行花旗集團傳出在中國大陸的擴張計畫也遇上美國監管機構的阻攔。知情人士透露，在美國聯準會（Fed）針對花旗資料管理和風險控制開罰後，由於尚未收到聯準會的許可函，花旗集團在大陸的擴張計畫面臨卡關，花旗在大陸設立獨立證券公司的行動或將被迫延後。

彭博報導，知情人士稱，花旗仍在與大陸證券監管機構討論設立該業務一事，且無意撤回申請。現時情勢不穩定，可能會有變化，花旗此前在今年7月被處以總計逾1.36億美元（約新台幣43.5億元）的罰款後受到指示，得解決美國國內的資料管理問題。

花旗發表一份聲明指出，集團與監管機構針對在大陸取得證券牌照的程序正在對話，但無法就此發表評論，然而，花旗還表示，「仍然完全致力於支持這個國家的客戶」。