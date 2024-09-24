大陸新一輪市場刺激…訊號亮了

大陸三大金融監管機構今（24）日將聯合舉行記者會，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監管總局李雲澤、證監會主席吳清將出席，引發外界猜測可能宣布降息或推出新一輪市場刺激措施。

大陸國務院新聞辦公室昨天宣布，將在今日上午就「金融支持經濟高品質發展有關情況」舉行新聞發布會。幾分鐘後，人行時隔七個月後重啟人民幣745億元的14天期逆回購，利率下調10個基點至1.85%。

彭博報導，保銀資本管理公司總裁張智威指出，人行7月已經下調7天期逆回購操作利率10個基點，昨日又調降14天期逆回購利率，反映貨幣寬鬆措施可能迫在眉睫。香港電台引述渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽指出，人行主要是應對下周十一長假期市場流動性需要，14天期降利率主要跟隨7天期利率調整，並非真正政策利率下調。

彭博稱，美國聯準會上周開始降息後，增強外界對人行降息的預期。如果沒有更多支持，大陸今年可能無法實現5%左右的經濟成長目標。

澳新銀行經濟學家楊宇霆認為，僅降息10個基點不足以遏制經濟勢頭的下滑，需要一個規模更大的舉措，大陸官方可能會拿出工具箱中的其他政策措施，如降準、降房貸利率等。

潘功勝昨日在第二屆中國—葡語國家中央銀行及金融家會議致詞時說，大陸經濟穩定成長，人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為大陸經濟穩定成長和高品質發展創造良好的貨幣金融環境。

人行昨天還開展人民幣1,601億元7天期逆回購操作，利率為1.7%。此外，人行明（25）日會進行人民幣5,910億元中期借貸便利（MLF）續作，是否降利率受到矚目。

證券時報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，考慮目前經濟運行態勢及物價走勢，人行第4季有可能下調短期政策利率，下調幅度估計為10到20個基點。