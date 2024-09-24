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大陸以舊換新政策 1.3兆銀彈到位

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸發改委表示，在以舊換新政策帶動下，預計全年將實現200萬輛低排放標準乘用車退出（報廢）。外界關注的資金上，設備更新領域人民幣1,500億元國債資金、消費品以舊換新領域人民幣1,500億元國債資金，合計人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元）已全面下達。

大陸發改委副主任趙辰昕昨（23）日在北京舉行記者會，說明大陸「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策最新進度指出，在設備更新方面，發改委同有關部門，按「地方審核、國家復核」原則，優化支持方式，簡化審批流程，篩選出4,600多個符合條件的設備更新項目；而消費品以舊換新領域資金已於8月初開始全部下達到地方。

商務部資料顯示，截至22日，汽車以舊換新資訊平台累計登記註冊用戶數164萬個，汽車報廢更新補貼申請110萬份。汽車銷量9月以來呈加速增長態勢，9月1日到15日，全國乘用車零售82.8萬輛，年增18%；其中，新能源乘用車零售44.5萬輛，年增63%。

人民幣 北京 記者會

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