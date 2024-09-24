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陸車價格戰市場損失6,200億 經銷商面臨資金斷鏈危機

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中汽協呼籲，政府相關部門能夠高度關注當前汽車經銷領域所面臨的資金困境和倒閉風險問題。 （中新社）
中汽協呼籲，政府相關部門能夠高度關注當前汽車經銷領域所面臨的資金困境和倒閉風險問題。 （中新社）

中國汽車工業協會（中汽協）發布最新報告指出，大陸8月新車市場的整體折扣率為17.4%，今年1-8月，「價格戰」已致使新車市場整體零售累計損失人民幣1,380億元（約新台幣6,200億元），汽車經銷商恐有資金斷鏈問題，建議政府出手協助度過危機。

中汽協呼籲，政府相關部門能夠高度關注當前汽車經銷領域所面臨的資金困境和倒閉風險問題，並提出兩大建議為汽車經銷商解圍：一是相關部門盡快研究制定汽車經銷領域融資支持政策；二是金融機構與汽車經銷商共同推動汽車市場穩定，對現有貸款不抽貸、不斷貸、不壓貸，允許以靈活方式進行展期和延續等。

中汽協報告重點
中汽協報告重點

中汽協稱收到大量會員反應，持續的「價格戰」等因素所帶來的汽車市場劇烈變化，使得汽車經銷商深陷泥潭，面臨著資金流動性極度緊張的問題。因此向政府有關部門正式遞交《關於當前汽車經銷商面臨資金困境和關停風險相關情況的緊急報告》，以反映汽車經銷商現實困難。

報告指出，汽車經銷商面臨兩大困難：一是消費不振和廠家批發量的雙重壓力使得經銷商庫存維持高位，為降低壓力和成本，經銷商被迫低價拋售求生；二是進銷倒掛嚴重，經銷商賣愈多虧愈多，同時又面臨融資到期履約困難壓力，經銷商面臨經營回款斷流，資金鏈斷裂風險陡增。

壓力 庫存 風險

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