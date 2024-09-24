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大陸國際航線 面臨大調整

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國官方日前公布有關航空發展的意見，要求除10個國際航空樞紐城市外，地方政府不得再補貼國際航線。當前已有多家外國航空公司停飛中國，未來中國的國際航線布局也將面臨大調整。

中央社報導，8月下旬，中國民航局、國家發改委聯合印發的「關於推進國際航空樞紐建設的指導意見」在民航局官網公布，確認了「3+7+N」的國際航空樞紐發展格局。

這份文件把中國的航空樞紐分成4類。第一類是「3」，即北京、上海、廣州，定位是「全方位門戶」的國際航空樞紐，將強化洲際連接能力和全球輻射能力。

第二類是「7」，包括成都、深圳、重慶、昆明、西安、烏魯木齊、哈爾濱，定位是「區位門戶」的國際航空樞紐，將構建具有區位優勢的國際航線網絡。

第三類是「N」，是12個面向特定區域的國際航空運輸網路。第四類則是航空貨運樞紐。

這份文件指出，「連接除國際樞紐機場外其他機場的國際航線，地方政府不得安排航線補貼。」這代表除了「3+7」這10個城市之外，都不能有國際航線補貼。

由於俄烏戰爭導致的航線成本上漲和需求低迷，多家外國航空公司今年接連停飛中國的航線。

財經類微信公眾號「智谷趨勢」發文指出，即使是中國很多城市的國際航班，上座率也在下降，「處於吃不飽的狀態」。以南京到澳洲雪梨為例，這條航線平均上座率常年在5成上下波動，最高的2020年，也不過是60%。有業內專家測算過，能讓中國民航業實現盈利的上座率最低線，是60%。

文章指出，據不完全統計，2016、2017年，中國政府、民航總局支出的航線補貼總額超過人民幣100億元。

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