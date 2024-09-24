全球華商聚雲南 聚焦4領域發展

「2024全球華商聚雲南」活動22日在昆明開幕，來自五大洲、40多個國家和地區近200名華商、僑領齊聚一堂，圍繞高原特色農業、綠色發展、文化旅遊、衛生健康等領域共謀發展新機遇。

中新社報導，雲南是中國第五大僑鄉省。改革開放40多年來，廣大華商僑企帶著資金、技術等積極參與雲南發展。據不完全統計，全省僑資企業增至1231家，佔外資比率達70%。

2023年，首屆全球華商聚雲南活動向華商僑領推送了雲南各州市招商引資重點項目166個，促成相關州市與義大利、老撾（寮國）、泰國等地華商現場簽約7個項目，簽約金額合計327.08億元（人民幣，下同）。

去年活動結束後，雲南各州市和廣大華商持續借力活動平台對接聯繫，在雲南省投資促進局、雲南省歸國華僑聯合會和各州市共同努力下，已簽約9個項目，總投資52.69億元；近期擬簽約17個項目，總投資61.95億元；達成投資意向項目16個以上，總投資150億元以上。

本次「2024全球華商聚雲南」活動融合高原特色農業、綠色發展、文化旅遊、衛生健康等元素，策劃了1場開幕式、4場專題推介以及N場考察接洽。

22日至25日，活動主辦方將組織參會華商僑領分赴州市開展商務考察，親身體驗「有一種叫雲南的生活」，深入瞭解雲南、投資雲南。

正大集團農牧食品企業中國區資深副董事長白宇飛說，雲南是中國面向南亞東南亞重要門戶，展現出巨大發展潛力和廣闊的合作空間。

1991年正大集團就進入雲南，設立昆明正大公司，是雲南首家中外合資企業。經30多年發展，在雲南已設立18家企業，總投資22億元。

「我們對雲南的發展前景充滿信心，將繼續推進在雲南的投資發展戰略。」白宇飛說，目前正大集團正規劃在果業、咖啡、養殖業等領域繼續加強與雲南合作。