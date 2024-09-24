成都低空經濟盛會 新品新技術亮相

2024中國（成都）國際低空經濟合作夥伴大會（簡稱大會）暨成都國際低空裝備及服務博覽會（簡稱博覽會）19至21日在成都舉行。

中新社報導，成都近年來圍繞建設西部低空經濟中心目標，在空域端、產業端、應用端同時發力，聚焦研發製造、低空領域、基礎設施、運營服務等重點環節培育產業，打造應用場景，推動成都低空經濟加速騰飛。

在產業端，成都打通了從基礎研究到應用研究再到工程化、產業化的創新鏈條，產業研發轉化體系日益成熟。成都製造優勢突出，培育中航無人機、騰盾科技、沃飛長空等具有全國影響力的上下游企業220餘家，研發製造產品實現從10公斤到噸位級的全覆蓋，大中型無人機研製能力居全國首位。2023年，成都市工業無人機全產業鏈營收突破120億元人民幣，綜合競爭力位居全國前列。

此次赴成都參展的多弗航空旗下義大利多法航空銷售總經理胡健康受訪時表示，這次參展看到了很多新東西，比如新型航空器、新設備、復合材料、信息化輔助等，可以感受到成都低空經濟的蓬勃發展。

成都低空經濟應用前景廣闊，已開發「低空+文旅」、「低空+物流」、「低空+應急」等66個多元場景。

「去年以來，低空飛行體驗和培訓課程在成都慢慢火了起來。」四川即刻飛行航空服務公司飛行教練張皓然介紹說，一到假期，成都洛帶通用機場便忙碌起來，對飛行抱有興趣的年輕人不在少數，「隨著低空經濟發展，我們希望有大一些機型參與進來；行業也要進一步完善管理，提高安全保障」。