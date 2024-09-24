東博會登場 多國展示高新技術

第21屆中國-東盟博覽會暨中國-東盟商務與投資峰會24日到28日在廣西南寧舉行。本屆東博會上，除數字技術、綠色低碳、新能源以及智能網聯汽車等新興領域的最新動態和技術水平將公開亮相外，新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印度尼西亞和柬埔寨等國的高新技術成果也將集中展示。

中新社報導，本屆東博會、峰會將通過開幕式、雙多邊會見、政商對話等活動，圍繞推動構建更為緊密的中國-東盟命運共同體，以及中國-東盟自貿區3.0版重點領域、重大項目合作交流意見，形成新共識。外界期待，這些真知灼見將推動中國-東盟友好關係深入發展，助力中國與東盟開放合作、互利共贏之路更加順暢。

東博會歷來是中國與東盟開展更大範圍、更寬領域、更深層次經貿合作的重要平台。越南的中原咖啡、馬來西亞的貓山王榴槤、泰國的茉莉香米、老撾的啤酒，正是通過東博會這橋樑進入中國市場，受到消費者歡迎。

此外，本屆東博會還將增加更多小而美、精而專的經貿對接和新品首發首秀活動，並將圍繞重點領域邀請鏈主企業以及上下游企業參展參會，舉辦多場供需對接、行業交流活動，促進產業鏈供應鏈國際合作。

報導稱，近年來，隨著中國-東盟自貿區從1.0版升級至2.0版，以及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施，中國與東盟互相進一步開放市場，經貿往來日益密切。

貿易方面，據中方統計，中國與東盟國家貿易規模20年來快速擴大，從2004年的8763.8億元人民幣增長至2023年的6.41萬億元人民幣，年均增長11%，佔中國外貿總值比重由2004年的9.2%提升至2023年的15.4%。

今年前8個月，東盟繼續穩居中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值同比增長10%，在中國前四大主要貿易夥伴中增速最快。其中，中國對東盟出口同比增速錄得13.1%，遠超同期中國出口整體水平。

投資合作也在穩步提升。官方數據顯示，截至2024年7月，中國同東盟國家累計雙向投資超過4000億美元，中國企業在東盟累計完成承包工程營業額超過4400億美元。

在新一輪科技革命與產業革命加速背景下，中國與東盟的投資合作正向新領域拓展。現在，不少中國企業投資東盟電動汽車市場，東盟國家智慧城市建設也不乏中企身影。