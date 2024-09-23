中國央行重啟14天逆回購 力保季末流動性充裕

中國人民銀行（央行）今天向銀行系統注入人民幣2346億元資金，包括時隔9個月重啟14天逆回購操作，並將利率調降10個基點，原因是「維護季末銀行體系流動性的合理充裕」。

綜合陸媒環球網及路透社報導，中國央行宣布以固定利率、數量招標方式，透過7天期逆回購操作注入了1601億元，利率為1.70%；同時透過14天期逆回購注入了745億元，利率為1.85%，相比之前的利率1.95%下降了10個基點。

路透社引述分析人士表示，這次資金操作本身並不構成重大政策放鬆。中國通常使用逆回購操作幫助銀行系統應對長假。

報導引述上海保銀投資管理有限公司（PinpointAsset Management）經濟學家張智威表示，「我不會將此次利率下調視為央行進一步放鬆貨幣政策的信號」，但「我確實預計，央行將在未來幾個月內進一步下調7天期逆回購利率以及存款準備金率」。

今年2月春節假期前，中國央行也進行了1050億元的7天期逆回購操作，當時利率為1.80%。今天的這次注資正值中國「十一」國慶長假前夕。

中國在7月的中共20屆三中全會後調降了幾項關鍵利率。其中包括將市場7天期逆回購操作利率從1.8%降至1.7%，不過當時沒有調整14天期逆回購利率。

中國這個全球第2大經濟體正面臨通貨緊縮、房地產危機、債務激增及消費者和商業情緒疲軟。官方雖提出系列刺激消費的政策，經濟卻仍然乏力。美國聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，市場猜測中國可能將加快寬鬆的步伐。

中國官方今天並宣布，央行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤以及中國證券監督管理委員會主席吳清明天上午將在國務院新聞辦公室罕見地共同舉行記者會，介紹金融支持經濟高質量發展的有關情況。

中國經濟放緩已促使全球投行下調中國今年的經濟增長預期，其中高盛與花旗調降至4.7%，大摩降至4.6%，均低於中國政府所定的約5%目標。

陸媒報導，中國國家主席習近平近日在甘肅蘭州召開主持一場會議時表示，要努力完成全年經濟社會發展目標任務。外界預期北京將採取更多措施提振疲弱的經濟。