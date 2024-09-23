中汽協：價格戰使前8個月陸新車市場零售損失逾5,900億

中國汽車工業協會發布最新報告指出，大陸8月新車市場的整體折扣率為17.4%，今年1-8月，「價格戰」已致使新車市場整體零售累計損失人民幣1,380億元（約新台幣5,900億元），對行業健康發展產生較大影響。顯示大陸車市價格戰持續產生負面效應。

中汽協稱收到大量會員反應，持續的「價格戰」等因素所帶來的汽車市場劇烈變化，使得汽車經銷商深陷泥潭，面臨著資金流動性極度緊張的問題。因此向政府有關部門正式遞交《關於當前汽車經銷商面臨資金困境和關停風險相關情況的緊急報告》，以反映汽車經銷商現實困難。

報告指出，汽車經銷商面臨兩大困難：一是消費不振和廠家批發量的雙重壓力使得經銷商庫存維持高位，為降低資金壓力和融資成本，經銷商被迫低價拋售求生；二是「價格戰」使得進銷倒掛嚴重，經銷商賣得越多虧得越多，同時又面臨融資到期履約困難壓力，經銷商面臨經營回款斷流，資金鍊斷裂風險陡增。

報告稱，目前經銷商現有流動資金維持時間已被壓縮至極限。據協會「市場脈搏」監測數據，截至今年8月，經銷商進銷倒掛（指銷售價低於進貨價，又稱逆差銷售）數據最高已達-22.8%，較去年同期進一步擴大了10.7個百分點。

中汽協呼籲，政府相關部門能夠高度關注當前汽車經銷領域所面臨的資金困境和關停風險問題，並提出兩大建議為汽車經銷商解圍：一是相關部門盡快研究制定汽車經銷領域融資支持政策；二是金融機構與汽車經銷商共同推動汽車市場穩定，對現有貸款不抽貸、不斷貸、不壓貸，允許以靈活方式進行展期和延續等。

除了下游經銷商外，價格戰也引起車企負面反應，吉利控股董事長李書福日前在台州國際汽車工業博覽會再度針對價格戰議題指出，「價格戰越打越便宜，質量越打越差，服務體驗越來越差，走下去企業就完蛋了」