大陸3大財金主管將合開記者會 外界預期推刺激方案

綜合美中媒體報導，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、證券監督管理委員會主席吳清明早將共同出席國新辦舉行的記者會。美媒指出，這場臨時的記者會提升了外界對中國當局可能宣布大規模刺激措施提振經濟的預期。

華爾街日報引述道瓊通訊社（Dow JonesNewswires）報導，這場「出人意料」的記者會是在今天才宣布的。一些經濟學家認為，中國政府可能會宣布一系列政策行動，包括調降政策利率或降低銀行存款準備金率，以及更多旨在化解房地產危機的舉措。此外，提振股市的政策行動可能正在醞釀中。

證券時報則報導，這場記者會將於明早9時舉行，由上述3人介紹「金融支持經濟高質量發展」有關情況，並答記者問，但未說明具體內容。

道瓊通訊社報導，上海保銀投資管理有限公司（Pinpoint Asset Management）經濟學家張智威認為，這場記者會將揭示中國金融監管機構的政策立場。

報導指出，中國近幾個月來採取的財政和貨幣措施，仍未能讓消費者和投資人對經濟復甦步入正軌產生信心。各項指標顯示，8月經濟成長態勢全面放緩，外界擔憂除非推出更大膽的刺激措施，否則中國政府將無法實現5%左右的今年度經濟成長目標。

許多分析師表示，中國迄今為止採取的政策措施不足以扭轉局面，需要採取更果斷的財政支持措施，推動房地產市場的實質性反彈。

野村（Nomura）經濟學家在研究報告中指出，中國政府先前將大量未售出房產轉為保障性住房的計畫進展甚微，中國央行向地方政府發放人民幣3000億元用於購買庫存住房，但這些資金幾乎沒有使用，交房延遲的問題也沒有得到有效解決。

這些經濟學家表示，隨著中國經濟面臨的挑戰加劇，預料中國政府最後將被迫直接為延後交屋的建案提供資金，且調降庫存屋的房貸利率。

分析師指出，儘管美國聯準會日前大幅降息，引發外界對中國有關部門可能將隨之仿效的某種憧憬，但圍繞在商業銀行利潤率下滑及借貸需求疲軟的擔憂顯示，中國政府進一步放鬆貨幣政策的空間有限。