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陸：遭歐盟裁定烷基磷酸酯傾銷 加徵53.1%以上關稅

中央社／ 台北23日電

中國與歐盟貿易摩擦逐漸升溫。中國貿易救濟信息網今天發布，指歐盟執委會12日對原產於中國的烷基磷酸酯作出反傾銷終裁，決定對涉案產品徵收53.1%至68.4%的反傾銷稅，並於13日公告這一訊息。

這項公告提到，歐盟執委會在2023年8月11日對原產於中國的烷基磷酸酯發起反傾銷調查。今年4月9日，歐盟執委會對原產於中國的烷基磷酸酯作出反傾銷初裁。

公告指出，此案的傾銷調查期為2022年7月1日至2023年6月30日，損害調查期為2019年1月1日至傾銷調查期結束。

在此之前，歐盟執委會6月12日公告，7月4日起對中國進口電動汽車加徵暫時性反補貼關稅，稅率介於17.4%至38.1%之間，預定11月初終裁。目前雙方正展開磋商。

反傾銷 歐盟 電動汽車

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