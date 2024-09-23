大陸經濟不振影響消費 豪華汽車市場也受波及

中國經濟疲軟，高檔消費市場也難倖免。外媒報導，德國汽車品牌BMW、賓士相繼調降了今年會計年度的預期利潤，主要原因是中國富裕消費者變得更加謹慎。

據華爾街日報，德國汽車品牌賓士（Mercedes-Benz）上週宣布調降了今年會計年度的利潤預期，在此之前， BMW也發布了盈利預警，並將利潤預期下降的原因歸咎於中國富裕消費者變得更加謹慎。

報導引述賓士執行長康林松（Ola Kallenius）在與分析師的電話會議上表示，「我們確實想做得更多，但在最大的市場中，主要客戶在各方面都持觀望態度時，做事肯定就會更加困難」。

報導提到，今年中國豪華汽車市場的情緒發生了變化，根據研究機構伯恩斯坦（Bernstein）的資料，今年前8個月，購買賓士的中國消費者減少了10%、購買BMW的中國消費者減少了11%。

雖然中國政府的「以舊換新」政策，最近幾個月確實鼓舞了中國的汽車市場並帶動整體銷量，但是這個政策並不適用於通常由德國企業生產的大排氣量汽車。另一方面，中國主流汽車市場的價格戰持續，但德國豪華汽車品牌一直不願捲入其中。

因此，在中國房地產不振的背景下，消費者的購買意願成為決定這些德國車企部分車型命運的關鍵因素。

報導另指出，雖然德國車企都提到，宏觀經濟因素而非競爭壓力是導致在中國業績不佳的原因，但中國本土車企推出了針對更富裕消費者的創新電動車，也成為投資者擔心的另一個問題。

有分析師表示，中國的理想、小鵬和蔚來等汽車品牌，可能已經開始吸引到更多注重科技的中國富裕消費者，使他們不再青睞這些德國品牌。儘管這些公司在競爭激烈、快速發展的中國電動汽車市場中，難以實現穩定的銷售或財務業績，然而「大眾市場正在發生的事情，沒有理由不會隨著時間的推移在高端市場發生」。