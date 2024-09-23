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人行行長潘功勝：將加大貨幣政策調控強度 穩定經濟增長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央行行長潘功勝表示，將加大貨幣政策調控強度。（路透）
大陸央行行長潘功勝表示，將加大貨幣政策調控強度。（路透）

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示，中國經濟穩定增長，人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高質量發展創造良好的貨幣金融環境。

第二屆中國-葡語國家中央銀行及金融家會議23日在澳門舉行，潘功勝在會上致詞指出，澳門與葡語系國家聯繫密切，人行將持續支持澳門發揮其獨特優勢與橋樑作用，打造中國與葡語系國家的金融合作平台，深化各領域合作，實現互利共贏。

澳門行政長官賀一誠致歡迎詞時表示，澳門金融管理局在人行支持下，正與人行屬下的數位貨幣研究所合作，推進數位澳門元研發項目，計劃今年底開展數位澳門元項目原型系統的公開演示。

本次會議是澳門歷來規格最高的中葡金融盛會，會議將成為中國與葡語系國家深化金融合作的重要契機，並進一步鞏固澳門作為中葡金融服務平台的戰略地位。

23日下午，澳門金管局將舉辦第8屆葡語國家中央銀行/地區銀行監管會議，人民銀行和國家金融監督管理總局代表將出席活動，與葡語國家央行的銀行監管官員進行交流，重點探討反洗錢及金融科技監管方面的經驗，深化監管合作，共同應對全球金融挑戰。

另據彭博社報導，在美國聯準會上周降息後，增強了市場對大陸央行降息的預期。8月，中國規模以上企業工業增加值連續第四個月增長趨緩，是2021年9月以來放緩時間最長的一次；社會消費品零售總額的增速也低於前一個月，不如市場預期。相關數據都讓外界擔憂，若無更多政策支持，中國今年可能無法實現5%左右的經濟增長目標。

澳門 貨幣

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