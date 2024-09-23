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澳門與中國央行研發數位澳門元 年底推出

中央社／ 香港23日電

澳門行政長官賀一誠今天表示，澳門在中國人民銀行（中國央行）的支持下，正在研發「數字（數位）澳門元」，預定今年底向市民展示其功能及應用。

第2屆中國─葡語國家中央銀行及金融家會議在澳門舉行，賀一誠在會上致辭時透露了以上訊息。

他說，央行數位貨幣目前是全球中央銀行高度關注的熱門課題，為順應這個發展趨勢，澳門金融管理局在中國人行的支持下，正與人行屬下的數字貨幣研究所合作，研發「數位澳門元」。

他說，今年底將會公開演示「數位澳門元」的原型系統。

澳門金管局隨後補充表示，為順應全球數字經濟時代的發展需要，澳門當局正對其法定貨幣基礎進行升級，展開「數位澳門元」的研發工作。

金管局表示，此舉是要打造支持數位金融創新發展的基建設施，為澳門構建智慧城市及經濟適度多元注入新動能，並配合中國央行數位貨幣的戰略實施。

金管局指出，有別於一般私人加密貨幣，「數位澳門元」屬於數位型態的法定貨幣，與包括紙幣及硬幣的實物澳門元擁有同等的法律地位和貨幣價值，具有法償性，信用風險為零。

據公布，金管局計畫今年底慶祝澳門回歸25週年之際，向公眾展示未來「數位澳門元」的功能及應用。

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