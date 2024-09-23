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BMW上月在大陸銷量大跌4成 重返「價格戰」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
8月，BMW在中國大陸銷量僅為3.48萬輛，較去年同期下跌42%。圖為今年4月北京國際汽車展上BMW的展位。（路透）
8月，BMW在中國大陸銷量僅為3.48萬輛，較去年同期下跌42%。圖為今年4月北京國際汽車展上BMW的展位。（路透）

中國大陸汽車市場競爭激烈，8月，BMW在中國大陸銷量僅3.48萬輛，較去年同期下跌42%。近日，寶馬下調相關車型售價。

業內人士普遍認為，BMW在中國市場重返「價格戰」，主要是受近期銷量暴跌、市場壓力、前期漲價策略失敗，以及市場競爭激烈等多重因素影響。

BMW最新財務報告顯示，2024年上半年，其汽車業務的總收入為630.09億歐元，與上一財年同期大致持平，而淨利潤卻降至56.56億歐元，按年縮減14.6個百分點。其中，在中國大陸市場，BMW的交付量滑落至37.64萬輛，按年減少4.3%。

一位不願具名的汽車行業分析師表示，當前，BMW在中國市場正處於一個進退維谷的境地。若繼續深陷「價格戰」，無疑將侵蝕其品牌價值並影響利潤空間；但若不採取積極的價格策略，又難以有效捍衛市場份額，導致銷量持續承受下行壓力。這一現狀對BMW而言，無疑構成嚴峻的挑戰。

連日來，陸媒走訪北京多個BMW銷售門店了解到，BMW此次下調售價的幅度相當大，旗艦純電車型i7、BMW3系和5系等熱銷車型均有不同程度的價格下調。這一系列降價措施顯然是為了在年底前衝刺銷量目標，彌補之前的銷量損失。

上述不具名分析師進一步表示，「8月份銷量的暴跌讓寶馬（BMW）不得不重返『價格戰』，以應對市場的挑戰。通過下調車型售價，寶馬希望能夠提振銷量、維護市場份額，並為未來的發展奠定堅實基礎。然而，在這場激烈的市場競爭中，寶馬能否成功實現目標，還需市場和消費者的進一步檢驗。」

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