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大陸民營火箭「星雲一號」回收 著陸異常實驗未成功

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸民營深藍航天研製的可回收式火箭，9月22日進行試驗，著陸階段出現異常，箭體傾倒並部份損毀。（圖／取自澎湃新聞）
大陸民營深藍航天研製的可回收式火箭，9月22日進行試驗，著陸階段出現異常，箭體傾倒並部份損毀。（圖／取自澎湃新聞）

大陸民營公司深藍航天9月22日公布，該公司的星雲一號火箭，當日在內蒙古進行首次高空垂直回收飛行試驗。但可以回收重用的一子級箭體，在試驗的最後著陸階段發生異常，試驗任務未取得完全成功。

據網媒「香港01」報導，星雲一號是深藍航天第一型可入軌且回收重用的商用液體火箭，也是突破和驗證火箭垂直回收和重複使用技術的重要載體。星雲一號火箭直徑3.35米，一子級高度約21米，配備深藍航天全自主研製的可重用液體火箭發動機。

試驗在22日下午1時許進行，火箭順利完成起飛加速段、單機減速上升段、單機下降段、制導機動減速段等多項關鍵技術驗證，但在最後著陸階段出現異常，箭體傾倒並部份損毀。火箭飛行時間179秒，關機前箭體著陸點誤差小於0.5米。

根據此次任務試驗大綱，11項主要試驗驗證任務中，星雲一號火共完成10項，1項未完成。深藍航天表示，將於11月再次執行高空垂直回收任務。

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